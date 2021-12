Grande Fratello Vip 2021: volano stracci tra i gieffini

Sferrato lo sconvolgente attacco e la risposta del contrattacco al Grande Fratello Vip! I gieffini in questione sono amati, odiati, e poi ancora ammirati e criticati, insomma la situazione è più caotica del previsto. Diciamo che le parole dichiarate da entrambi rappresentano due fazioni opposte, i fan da che parte stanno? Ecco la verità sotto gli occhi di tutti.

Il mirino del piccolo schermo ha inquadrato perfettamente il dibattito più cliccato dai fan del Grande Fratello Vip: che la guerra abbia inizio. Polemiche, battibecchi, voltabandiera, parole di veleno, chi più ne ha più ne metta, la situazione sta degenerando. Con il detto a Natale siamo tutti più buoni di sicuro non si parla dei gieffini, i quali invece se le cantano di santa ragione proprio alla viglia di tutte le festività. Chi avrà la meglio? Soprattutto, hanno detto la verità oppure è l’ennesimo stratagemma per stare al centro dell’attenzione?

La saga del Grande Fratello Vip 2021 continua, almeno ne avremo delle belle fino all’anno prossimo! Il 2022 non può non mandare in onda gli intrecci che animano la casa più spiata e chiacchierata d’Italia. Anche perché gli ultimi eventi stanno innescando le basi per una nuova guerra in atto!

Già le dure parole della gieffina sull’argomento hanno destato clamore, per non parlare del seguito avvenuto proprio tra i due gieffini in questione. I rapporti all’interno della casa sono racchiusi nella bolla del Big Brother, i vipponi sanno scindere la falsità dalla verità?

In questo caso entrambi mantengono salde le loro posizioni, ma non solo: sparano a zero senza rimpianti! Ecco le fucilate che si sono scambiati pubblicamente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Notte bollente al Grande Fratello Vip: passione rovente nella casa

Grande Fratello Vip: è guerra aperta tra i gieffini!

Come se non bastasse i due non sono gli unici a trattare la questione bollente, ma anche la giornalista più famosa ci va giù pesante: Jo Squillo smaschera i concorrenti del Grande Fratello Vip! Anche l’ex gieffina decide che non può più stare zitta, perché lei parla in nome della verità. Così, tra i paladini della giustizia non poteva mancare il colpo di lama dello schermidore che probabilmente se fosse rimasto dentro la casa, avrebbe vinto la corrente edizione del GF Vip!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Grande Fratello Vip, atro che perdono: arriva l’affondo finale

Si tratta proprio di Aldo Montano! Leale, rispettoso e coerente, aveva tutti gli elementi che caratterizzano un vincitore. Avrebbe portato avanti dei grandi ideali, quelli dello sport, e di un’arte dignitosa come la scherma.

Fin dall’inizio ha cercato di mettere in atto le sue doti di ascoltatore, ma si è rivelato anche un ottimo comunicatore, specialmente quando ha dovuto sostenere gli amici in difficoltà. Oltre a queste doti però, non manca il coraggio, soprattutto nel dire ciò che pensa.

Infatti, non possono non essere condivise le sue idee sul Belli-gate! Durante una diretta sul social media Instagram, il campione ha deciso di dire la sua. Da quando è uscito, ha potuto riscontrare l’enorme successo e il consenso ottenuto dal pubblico, proprio per il suo rimanere coerente.

Per cui racconta, come aveva già detto dentro la casa, che è rimasto molto deluso da Alex Belli, gieffino con il quale all’inizio aveva riunito il trio dei tre moschettieri insieme a Manuel Bortuzzo. Da loro si ammirava l’idillio di un’amicizia vera, almeno finché Belli non ha inscenato la soap opera con Soleil e Delia.

La cosa che più ha infastidito Aldo, afferma lui stesso, è il fatto che qualsiasi siano state le sue intenzioni, se per rispettare un copione già scritto, o perché gli sia sfuggita la situazione di mano e si è davvero innamorato della Sorge, in ogni caso lo ha fatto rimanere male. Perché si è rivelato, falso, ipocrita e un manipolatore doc. La risposta di Belli arriva in quattro e quattr’otto, che dichiara queste parole:

“Giudicate, criticate, prendete posizioni… la Verità è solo una che con il mio essere fuori dagli Schemi vi ha dato da parlare! Anche a te Aldo Montano che nel momento in cui ti ho fatto uscire fuori allo scoperto, l’unica cosa che sai fare è usare le mani!”

Insomma, la risposta di Alex più che una provocazione artistica, sembra proprio un attacco pungente per non aver apprezzato la sincerità del compagno di giochi. In amicizia si dovrebbe sempre rispettare la verità più della menzogna.

Sarà questa volta il protagonismo di Alex ad avere la meglio, oppure in puntata le cose prenderanno la piega di un conflitto a fuoco? Restiamo aggiornati!