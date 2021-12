Storia al capolinea al Grande Fratello Vip: la coppia si rompe nel cuore della notte

Al Grande Fratello Vip dopo la diretta è successo l’impensabile: la coppia si è detta addio. Tra loro non ha mai funzionato!

Al Grande Fratello Vip si sa: il meglio avviene sempre dopo la diretta perchè è in quel momento che i concorrenti, presi dalla puntata, si lasciano andare alle loro intime confessioni. Certo, il pubblico della rete di tutto si sarebbe aspettato tranne che dopo il saluto di Alfonso Signorini ai suoi amati vipponi, una coppia si sarebbe detta addio.

Ebbene sì, dopo la fine della puntata lui, armato di coraggio, ha deciso di mettere un freno alla sua conoscenza con la corrente, rivelando di non voler proseguire con il loro rapporto in quanto da parte di lei non ci sarebbe alcun interesse nel portare quello che si è creato ad un livello successivo.

Per questo motivo ha preferito troncare il tutto subito, evitando di portare avanti qualcosa che non sarebbe mai durato nel mondo reale. Di chi stiamo parlando? Del bell’imprenditore partenopeo che dopo la diretta del Grande Fratello Vip ha servito l’ennesimo colpo di scena: Gianmaria ha lasciato Sophie. Ecco le sue parole.

Gianmaria Antinolfi scarica Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip: è finita

Gianmaria Antinolfi non ha mai nascosto di provare qualcosa nei confronti di Sophie Codegoni e sono settimane che “lotta” per avere le sue attenzioni, ma quando finalmente è riuscito nel suo obiettivo si è accorto che da parte di lei c’è soltanto un’attrazione fisica e non una relazione intenzione di voler costruire qualcosa.

Per questo motivo, onde evitare di restarci male in futuro, ha deciso di mettere un punto alla loro conoscenza e di proseguire il suo percorso in solitaria. Senza però rinunciare alla sua amicizia. Nessun rancore e nessuna lite, soltanto la consapevolezza che dall’altra parte non si prova lo stesso che prova lui.

“Ti sto dicendo che a te non è scattata questa cosa con me” ha esordito l’imprenditore, rivolgendosi all’ex tronista di Uomini e Donne. “A me non piace fare avanti e indietro. Si vede che non provi qualcosa in più“ ha aggiunto in maniera lucida.

“Va benissimo, ma proprio perché ho visto che non scatta allora basta. Già prima della puntata ero un po’ pensieroso su determinate cose, avrei voluto comunque parlarti” è arrivato poi dritto al punto della situazione, chiarendo che non c’è nessun astio da parte sua. “Ti assicuro che è meglio se restiamo amici, amici come prima. C’abbiamo provato, ma o scatta o non scatta” ha poi concluso.

Sophie Codegoni è single ed ora che è libera come l’aria, dedicherà le sue attenzione alla new entry Alessandro Basciano?