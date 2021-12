Dopo Matrimonio a prima vista, l’inaspettato messaggio di una protagonista

L’ex protagonista di Matrimonio a prima vista ha messo un toccante messaggio su Instagram, in cui ha fatto una riflessione sulla sua esperienza

Matrimonio a prima vista è in grado di catturare l’attenzione del pubblico per svariati aspetti. Sicuramente la curiosità per vedere “come va a finire” tra le coppie che si sposano il giorno stesso in cui si vedono la prima volta. Ma non c’è solo questo: alcune dinamiche sono particolare, visto che questi single (che pregiudizialmente sembrano tutti un po’ disperati) si affidano al fato (o meglio all’algoritmo che le seleziona) per farsi affidare la potenziale persona della loro vita.

Si tratta di una combinazione assolutamente casuale, che molto difficilmente celebra una coppia vera, che “funziona”. Qualcuno ha deciso di rimanere insieme, ma la maggior parte degli sposi decide di porre fine alla loro relazione (con un divorzio autentico) dopo il termine del periodo di prova. Stessa sorte che è capitata alla bella Martina Manoni, la cui esperienza recente nel dating show dai tratti di docu-reality non è andata nel migliore dei modi.

Matrimonio a prima vista, il post dell’ex sposa su Instagram sorprende tutti

Tuttavia, la ragazza ha voluto rivendicare la scelta fatta (o meglio, il tentativo) con orgoglio. Sul suo profilo Instagram è apparso un post nel quale l’ex sposa si è ritratta nel giorno delle nozze, sotto al braccio del padre. Questo il sentito messaggio che Martina ha scritto per accompagnare e spiegare la foto.

“A volte la paura di restare soli o semplicemente sentirsi sbagliati fa fare delle scelte estreme per spogliarsi di quei vestiti che iniziano a stare troppo stretti – si legge nel post uscito sul social network – il percorso, pur breve, ha tirato fuori la leonessa che c’é in me e mi ha fatto capire la realtá, quali sono veramente le persone importanti e che ci saranno sempre. Poi non smetterò mai di ringraziare la mia famiglia che in ogni mia scelta, pur quanto folle, mi hanno sostenuta e mai abbandonata!!! Questa esperienza la porterò sempre nel cuore”, ha concluso Martina.