Signorini nella bufera, il precedente è agghiacciante: bomba sul GF Vip

Alfonso Signorini si è ritrovato ancora una volta al centro della bufera. Dopo la diretta del Grande Fratello Vip di ieri sera, è scoppiata la bomba!

Alfonso Signorini ieri sera su canale 5 ha salutato il pubblico del piccolo schermo, dando loro appuntamento con il GF Vip la settimana prossima, in quanto a causa del periodo natalizio ci sarà soltanto un solo appuntamento settimanale e non doppio come ci ha abituato ormai da qualche tempo a questa parte.

Per questo motivo ha voluto lasciare ai suoi vipponi una sorpresa in vista delle feste e Soleil Sorge ha avuto l’opportunità di poter parlare con sua madre Wendy. Le due, durante il loro incontro, tra una parola e l’altra, si sono scambiate qualche frase in inglese e questo ha fatto scoppiare la bomba al GF Vip. In quanto alcuni hanno messo dubbio l’imparzialità del padrone di casa. Ecco per quale motivo.

GF Vip: Alfonso Signorini finisce al centro della polemica

Soleil Sorge, dopo aver parlato in inglese con sua madre, non ha avuto alcun provvedimento disciplinare dal Grande Fratello Vip. Anzi, nessuno si è scomposto più di tanto in studio, ma al di fuori la situazione appare ben diversa.

A prendere parola è stata Fariba, la mamma di Giulia Salemi, che entrò nella casa più spiata d’Italia per fare una sorpresa a sua figlia durante la sua prima partecipazione al reality show di canale 5. In quel momento le due si scambiarono qualche frase in iraniano e la bella modella venne punita per aver infranto il regolamento e mandata dritta al televoto. Discorso diverso, invece, per Soleil.

“Scusate un po’” ha esordito la mamma di Giulia Salemi sul suo profilo Twitter. “Come mai adesso vanno tutti gli esterni e portano a protagonisti del Grande Fratello Vip un sacco di informazioni di esterno e Giulia Salemi è stata punita due anni fa per un piccolo consiglio che io da madre le ho dato nella mia lingua?” ha poi proseguito Fariba, non mandandole di certo a dire.

#gfvipparty @GrandeFratello SCUSATE UN PO, COME MAI ADESSO VANNO TUTTI GLI ESTERNI E PORTANO A PROTAGONISTI DI GF UN SACCO DI INFORMAZIONI DI ESTERNO… E @GiuliaSalemi93 È STATA PUNITO DUE ANNI FA PER UN PICOLO CONSIGLIO CHE IO DA MADRE LE HO DATO IN MIO LINGUA⁉️⁉️⁉️⁉️ — Fariba Tehrani (@fari146) December 20, 2021

Fariba non è stata l’unica a pensarla in questo modo e molti sono stati i commenti contro Signorini. Anche se chi specifica chi la differenza potrebbe trovarsi nella lingua utilizzata. In quanto l’inglese è parlato dalla maggior parte della popolazione, quindi comprensibile, mentre l’iraniano no.