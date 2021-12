Regina Elisabetta, arriva l’annuncio ufficiale. La notizia è scioccante

La notizia che riguarda la Regina Elisabetta è finalmente arrivata. L’annuncio ha lasciato tutti a bocca aperta: ecco tutti i dettagli

Non è un periodo felice per la Regina Elisabetta. L’anziana sovrana deve convivere con una serie infinita di vicende che stanno mettendo seriamente a rischio la sua pazienza. E l’età che avanza non aiuta. Ormai The Queen non ha più la forza che aveva in passato, quando, ad esempio, ha dovuto gestire la morte di Lady Diana, avvenuta tragicamente a Parigi il 31 agosto 1997.

Oggi Sua Maestà deve fare i conti con i capricci degli appartenenti della Royal Family. Le vicende giudiziarie di Andrea, Duca di York e terzogenito di Elisabetta II, hanno minato a lungo la stabilità tra le stanze di Buckingham Palace. E non è tutto: i continui litigi tra il Principe Carlo e sua moglie Camilla sono finiti su tutti i tabloid, mettendo in imbarazzo la corona inglese.

L’episodio che ha sconvolto di più la Regina Elisabetta è sicuramente la perdita di suo marito Filippo, scomparso lo scorso 9 aprile, poche settimane prima del suo centesimo compleanno. Questo sarà il primo Natale da vedova per The Queen, sicuramente sarà difficile da dimenticare. E aggiungiamo anche l’assenza di Harry e Meghan, che resteranno sicuramente negli Stati Uniti.

Ormai i Sussex vivono in California da quasi due anni e non sembrano intenzionati a tornare sui propri passi. Ma la notizia del giorno è un annuncio ufficiale che riguarda la Regina Elisabetta II. L’annuncio era nell’aria già da qualche settimana ed ha lasciato tutti senza parole. Vediamo insieme i dettagli di questa vicenda che riguarda la Royal Family britannica.

La Regina Elisabetta cerca un giardiniere: la paga è bassissima

Ormai è ufficiale: la Regina Elisabetta sta cercando un giardiniere ed ha pubblicato un annuncio per accelerare l’assunzione di questa nuova figura lavorativa. L’annuncio ha attirato l’attenzione di migliaia di candidati, pronti a fare carte false pur di trovare un lavoro al Castello di Windsor, attirati dal lusso e dal prestigio dell’impiego. Ma molte persone hanno fatto dietrofront.

Chi si aspettava un’offerta di lavoro importante è rimasto deluso: la paga è misera, se consideriamo il luogo di lavoro, il prestigio dei datori di lavoro e la mansione. L’annuncio è stato pubblicato sul sito ufficiale di Buckingham Palace e il candidato che si aggiudicherà il posto guadagnerà circa 19.500 sterline all’anno, circa 1.600 al mese. Troppo poco per lavorare nei giardini di Windsor.

Nell’annuncio si legge che il candidato viene definito “il fortunato che si aggiudicherà il posto”. Sembra quasi una presa in giro, considerando quanto costano quei giardini alla Royal Family inglese. La notizia ha spiazzato moltissime persone, che hanno rinunciato all’incarico: “Altrove riuscirei a guadagnare di più”, hanno affermato alcuni, evidentemente delusi dalla proposta.

Ovviamente, guadagnare 1.600 sterline al mese non sono poche. La proposta è deludente solo perché arriva dalla famiglia più importante del Regno Unito. Il compito del giardiniere sarà quello di “plasmare il futuro dei giardini di Windsor, che migliaia di persone ammireranno”. Secondo Buckingham Palace, si tratta di una possibilità di “unirsi a una squadra di un’istituzione famosa in tutto il mondo”.