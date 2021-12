Sonia Bruganelli fa infuriare Signorini: botta e risposta di fuoco al GF Vip

Sonia Bruganelli ha fatto infuriare Alfonso Signorini durante la diretta al Grande Fratello Vip. Tra loro un botta e risposta di fuoco!

Sonia Bruganelli è una delle opinioniste più amate dal pubblico del piccolo schermo. Il motivo di tale successo non è così difficile da capire, visto che dice sempre quello che pensa anche al costo di risultare scomoda o impopolare. Come durante il corso della diretta di questa sera al GF Vip dove ha ammesso, senza riuscire a finire il concetto che voleva esprimere, di non credere affatto alle parole di Alex Belli che durante lo scorso appuntamento di Verissimo ha parlato del suo matrimonio con Delia Duran e dell’amicizia speciale con Soleil Sorge.

La moglie di Paolo Bonolis però non è riuscita ad esprimere per bene il suo concetto, in quanto Alfonso Signorini, dopo averle dato la parola, l’ha subito stoppata e tra i due c’è stato un botta e risposta di fuoco al GF Vip.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Jo Squillo, la verità sul Grande Fratello Vip: gieffini massacrati

Alfonso Signorini blocca Sonia Bruganelli al GF Vip: Alex Belli nel mirino

Sonia Bruganelli non ha assolutamente apprezzato il non riuscire ad esprimere il proprio concetto. In quanto prima è stata interrotta da Alex Belli che non appena ha sentito dall’opinionista che a lui non interesserebbe nulla di Soleil Sorge, ha subito urlato il contrario affermando di non avere alcuna intenzione di passare come quello che non ha mai provato nulla per lei.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: GF Vip daytime del 20/12/21, il gieffino ritorna nella Casa: scontro di fuoco con Lui!

L’opinionista ha provato a replicare, ma Alfonso Signorini l’ha subito bloccata, invitando il suo ex concorrente ad abbandonare lo studio per recarsi nella casa più spiata d’Italia per avere un confronto con Wendy, la mamma dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, e lei non ha affatto gradito.

Per questo motivo ha chiesto di poter continuare con il suo discorso, ma il padrone di casa l’ha subito bloccata affermando che lo spazio ormai era terminato, ma Sonia ha insistito affermando che se le viene data la parola deve essere libera di poter parlare.

“Come ti ho dato la parola, te la posso togliere. Scusami” ha risposto nuovamente il conduttore, mandando su tutte le furie Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip.