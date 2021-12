Alessandro Basciano, altro che Soleil e Sophie: flirt con Lei!

Alessandro Basciano, nuovo concorrente del Grande Fratello Vip, sta facendo strage di cuori. Tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni spunta lei!

Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Uomini e Donne ed ex tentatore di Temptation Island, è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 2021 affascinando la maggior parte delle donne della casa. In particolare, Soleil Sorge e Sophie Codegoni non hanno nascosto di apprezzare molto le doti fisiche del nuovo coinquilino e lo stesso Alessandro ha ammesso, come ha svelato Alfonso Signorini, di avere una preferenza proprio per Soleil e Sophie. Tra le due, però, nelle ultime ore, è spuntata Jessica Selassiè.

Jessica Selassiè, con un carattere dolce e disponibile, sta lentamente conquistando le attenzioni di Alessandro Basciano e, durante il momento della colazione, mentre tutti gli altri inquilini dormivano, hanno trascorso del tempo insieme provando a conoscersi meglio.

Alessandro Basciano, tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni spunta Jessica Selassiè: nuova coppia al Grande Fratello Vip 2021?

Jessica Selassiè, in cucina, ha aiutato Alessandro a preparare la colazione e le sue doti culinarie hanno visibilmente colpito Basciano. “Sei proprio brava“, ha ammesso Alessandro. “Stai attento, poi io ti faccio innamorare con la mia cucina”, ha risposto Jessica.“Guarda un pò se alla fine non mi innamoro della tua cucina”, ha replicato Basciano. Alessandro, poi, ha chiesto l’aiuto di Jessica sia per sistemare il trucco che i capelli in vista della puntata.

Nel parlare di sè ad Alessandro, Jessica ha detto: “So ballare e so cantare, sono altruista, troppo disponibile e quasi mai penso a me stessa. Do consigli d’amore pazzeschi ma su di me non funzionano”. La Selassiè, inoltre, ha svelato di non essere fidanzata da cinque anni aggiungendo di non riuscire ad avere una frequentazione senza un reale interesse. “Brava, hai guadagnato cento punti”, ha commentato Alessandro.

In confessionale, durante il collegamento con Alfonso Signorini nel corso del daytime del 20 dicembre, Alessandro ha detto: “Fisicamente mi piace Sophie. Soleil mi prende mentalmente, ma caratterialmente mi piace Jessica. E’ molto dolce”. Tra Sophie Codegoni che sta conoscendo meglio Gianmaria Antinolfi, Soleil Sorge e Jessica Selassiè, chi conquisterà davvero il cuore di Basciano?