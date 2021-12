Miriana Trevisan come Soleil Sorge: baci e passione al Grande Fratello Vip

Miriana Trevisan si è lasciata andare a coccole e basi appassionati al Grande Fratello Vip. Proprio come la sua nemica amatissima Soleil Sorge.

Miriana Trevisan durante il corso della sua esperienza nella casa del GF Vip non si è mai nascosta dietro ad un dito, criticando aspramente l’atteggiamento assunto da Soleil Sorge nei confronti di Alex Belli.

L’ex ragazza di Non è la Rai ha più volte precisato di non avere alcuna intenzione di far passare la sua compagna di viaggio come una vittima del triangolo amoroso che l’ha vista protagonista. In quanto sapeva bene a cosa andava incontro avvicinandosi ad una persona impegnata e per questo ritiene che la colpa sia da dividersi con l’ex stella di Centovetrine.

Nelle scorse ore però la Trevisan sembrerebbe aver commesso lo stesso errore di Soleil. In quanto si è lasciata andare a baci e coccole con Biagio D’Anelli, che qualche giorno prima le aveva confidato di essere “felicemente” impegnato al di fuori del GF Vip.

Scoppia la passione al GF Vip: Miriana Trevisan pazza di Biagio D’Anelli

Miriana Trevisan nelle scorse ore, poco prima della diretta con Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip, si è lasciata andare a qualche coccola di troppo con il suo compagno di viaggio Biagio D’Anelli.

I due, come potete notare dal video incorporato in fondo a questo articolo, si sono scambiati qualche bacio a stampo ed il gesto non è affatto sfuggito agli utenti della rete che hanno subito immortalato il tutto.

Il gesto dell’ex ragazza di Non è la Rai ha infastidito e non poco alcuni utenti del web. Il motivo? Come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, Biagio aveva confidato a Miriana di essere impegnato al di fuori del programma, ma questo non l’ha fermata nel lasciarsi andare a coccole e carezze con lui.

Certo, una sua libera scelta. Peccato però che abbiano trovato in lei una certa incoerenza, considerato che fino a poco tempo prima aveva condannato Soleil Sorge per essersi lasciata andare con Alex Belli con la consapevolezza che avesse una donna che lo aspettava al di fuori della casa del Grande Fratello Vip.

Miriana: ma come fai a giustificare una donna che ci prova con uno sposato (Alex non è sposato)

Sempre Miriana con uno fidanzato:#gfvip pic.twitter.com/jgtMJjToJB — hello it’s me (@Martinacdf) December 19, 2021

Sicuramente, durante il corso della diretta di questa sera, Alfonso Signorini non si lascerà sfuggire questa ghiotta occasione di poter avere un nuovo confronto tra Soleil e Miriana che, fin dal primo momento in cui si sono incontrate, non sono mai andate d’accordo e dubitiamo possano farlo in seguito.