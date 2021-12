600 kg in due: dopo Vite al limite, l’incredibile trasformazione

La storie dei pazienti di Vite al Limite hanno appassionato tantissimi fan nel mondo. Una coppia ha deciso di iniziare insieme un percorso di dimagrimento

Tra i tantissimi personaggi che hanno appassionato gli spettatori di Vite al Limite ci sono anche quelli che hanno deciso di intraprendere il percorso di dieta in coppia. Un modo per farsi forza insieme ed affrontare meglio un cammino che può essere molto difficile. Sono diverse le storie di coppie che hanno fatto questa scelta. Non solo fidanzati o marito e moglie, ma abbiamo visto anche fratelli, come i super famosi Assante.

Ma tra le “coppie” più celebri del programma una di quelle che ha colpito maggiormente il pubblico riguarda Lee Sutton e Rena Kiser. I due hanno partecipato alla sesta stagione del famoso programma, che in Italia è trasmesso su Real Time, Canale 21. I due sono originari del Missouri e si sono trasferiti a Houston, in Texas, dove si trova la famosa clinica del dottor Nowzaradan.

Vite al limite, la straordinaria storia della coppia che ha deciso di dimagrire assieme

Tra l’altro, i due erano legati proprio dal reciproco problema, essendosi conosciuti proprio in una clinica bariatrica dove si erano rivolti per dimagrire 14 anni prima. Lee si è innamorato subito di Rena, e da allora non si sono più separati. Lei frequentava la stanza dove lui era ricoverato perché assisteva il fratello, e da allora è iniziata la loro tenera conoscenza. I due hanno deciso di dimagrire assieme: avevano un peso impressionante, che sommato sfiorava i 600 chili. Parliamo di 324 kg e 258 lei.

Considerando la bassa statura la donna era in condizioni gravi quanto l’uomo. E proprio a causa del loro peso la vita di entrambi era pesantemente condizionata. Dopo un percorso di un anno i due sono riusciti ad arrivare a fare l’operazione di bypass gastrico. Lee ha perso 138 chili, arrivando a pesarne 186. Mentre la donna ha perso 123 kg arrivando a pesarne 126.