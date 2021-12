Dopo Vite al limite, inizia l’incubo: il racconto di un concorrente

Dal 2012, gli spettatori si sono innamorati di Vite al Limite, che in Italia va su Real Time: col chirurgo bariatrico Younan Nowzaradan

I personaggi di Vite al Limite entrano nel cuore del pubblico di Real Time non solo per le intense esperienze di guarigione dall’obesità grave, ma anche per la loro personalità e per come si fanno conoscere dal pubblico. Del resto questo programma è un grande successo, che va avanti dal 2012 e che dura ancora oggi.

In attesa di festeggiare i 10 anni dalla prima puntata, il chirurgo bariatrico Younan Nowzaradan continua ad aiutare i pazienti a riprendere in mano le loro vite e uscire dal tunnel dell’obesità. Tra i personaggi che sono rimasti meglio scolpiti nella memoria del pubblico c’è il curioso caso dei due fratelli Assanti, Steven e Justin. Entrambi malati di obesità, assieme raggiungevano l’impressionante mole di 600 chili.

Vite al Limite, la curiosa storia di Justin Assanti

I due personaggi hanno avuto talmente successo che sono stati protagonisti anche di uno spin off del programma, nel quale hanno avuto la possibilità di farsi conoscere meglio. A colpire il pubblico il rapporto un po’ conflittuale dei due ragazzi e i loro continui battibecchi. Senza dimenticare che Justin aveva una sorta di dipendenza da Steven e i suoi aiuti e supporti continui. Ma cosa ha combinato Justin? In realtà, il successo è arrivato per lo stile particolare del ragazzo e il suo rapporto con un perenne stato di ansia.

Il giovane passava da euforia a malinconia in pochissimo tempo, fino a pentirsi di aver partecipato allo show. Poi ci si è messo Reddit, dove il ragazzo era molto attivo e dove ha confessato di essersi pentito di aver partecipato a “Vite al Limite”. A suo dire era diventato vittima di minacce ed episodi di cyberbullismo.