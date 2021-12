“Ecco cosa mi ha detto davvero Alex Belli”: Soleil Sorge smaschera tutto

Soleil Sorge fa una incredibile confessione su Alex ma poi se ne pente, La rivelazione che ha sconvolto il pubblico del Grande Fratello

La puntata di venerdì del Grande Fratello Vip ha visto ancora al centro delle attenzioni la vicenda tra Soleil e Alex Belli. Tra i due c’è stato l’ennesimo confronto, con il belloccio che si è presentato alle soglie del tappeto rosso per parlare con la sua “amica”. In attesa di capire cosa succederà in futuro (Alex è definitivamente un ex concorrente), l’influencer è apparsa turbata e si è confessata con l’altro concorrente Biagio D’Anelli.

E proprio a lui la ragazza ha fatto delle confessioni molto importanti. A quanto pare l’attore le avrebbe confessato di essere intenzionato a lasciare la moglie. “A me fa male e mi fa rabbia. Il fatto è che mi manca, ma mi sono fidata e non dovevo. Si è approfittato di me, strumentalizzandomi”, ha spiegato Soleil all’amico, dicendo di sentirsi usata da Belli.

Soleil e l’incredibile confessione su Alex: poi prova a sminuire, ma ormai è tardi

A quanto pare lui è riuscito a conquistarla, mandandola in confusione. In sostanza Soleil insiste col dire che Alex le avrebbe detto di essere pronto a troncare il matrimonio con Delia, a questo punto per stare con lei. Ma poi la Sorge finisce col mettere tutto in dubbio, definendo questo percorso “tristissimo e penoso”.

Tuttavia, durante la diretta Soleil ha spiegato di essersi pentita di aver detto quelle cose e di essere stata indelicata. “Ho sbagliato a dire quelle cose. Era un pensiero che mi ha fatto in confidenza e l’ho riferito in un momento di rabbia. Anche se confermo ciò che mi ha detto”. Intanto ormai la bomba è lanciata…

