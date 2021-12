Alta tensione a Domenica In: Mara Venier gela l’ospite

Domenica In è stato lo scenario di un nuovo episodio che ha spiazzato il pubblico. Mara Venier ha gelato la sua ospite in diretta: ecco che cosa è successo su Rai 1.

Domenica In è tornato ieri sul piccolo schermo degli italiani con un nuovo appuntamento con la zia più amata di sempre: Mara Venier.

La bionda conduttrice è senza dubbio uno dei volti più amati dai telespettatori. In quanto, oltre alla sua estrema professionalità, la Venier piace per i suoi modi schietti. Senza mai risultare falsa o impostata, Mara è limpida e cristallina ed è proprio questa una delle doti che il pubblico più apprezza della sua personalità.

Anche quando ieri, durante il corso del talk dedicato a Ballando con le stelle, ha gelato un suo ospite non mandandogliele di certo a dire. Di chi stiamo parlando?

Di Sabrina Salerno che, nonostante la padrona di casa avesse provato più volte a far intervenire Arisa, prendeva la parola per poter dire la sua, mandando su tutte le furie Maria Venier a Domenica In.

Mara Venier gela Sabrina Salerno a Domenica In: la sua reazione spiazza

Mara Venier ha avuto modo di poter ospitare il cast dell’ultima edizione di Ballando con le stelle, che sabato scorso ha avuto modo di poter incoronare il vincitore. Ad avere la meglio tra tutti i concorrenti in gara è stata la cantante Arisa, che era presenta negli studi di Domenica In insieme ai suoi ex compagni di viaggio.

La zia più amata d’Italia ha provato più volte a farle qualche domanda, ma Sabrina Salerno interveniva per prendere la parola al suo posto al fine di fare alcune precisazioni che non aveva avuto modo di poter fare.

Questo gesto ha infastidito e non poco la padrona di casa, che non ha di certo mancato di farglielo notare. Il video di quel momento, che trovate in fondo a questo articolo, mostra Mara Venier infastidita da Sabrina Salerno a Domenica In. In cui le chiede, sempre non le dispiace, di poter sentire anche l’opinione di Arisa visto che non solo ha vinto l’ultima edizione di Ballando con le stelle, ma che non ha avuto modo di poter intervenire dall’inizio del talk in questione.

A Domenica In, Mara Venier non si è trattenuta e non ha mancato nel dimostrare ai suoi ospiti quanto fosse infastidita dai loro atteggiamenti, facendo comparire sul volto di Pierpaolo Pretelli, sua nuova spalla, un sorriso in quanto non potrebbe che essere d’accordo con la sua mentore.