Royal Family: quando Meghan Markle fece piangere Kate

Il racconto sui rapporti tra Meghan Markle e Kate Middleton si arricchisce di un altro epidosio. Pare che Meghan abbia fatto piangere Kate

I rapporti tra Meghan Markle e Kate Middleton non sono mai stati idilliaci. Le due star femminili della Royal Family hanno a lungo vissuto una sorta di rivalità su chi fosse la più amata dal popolo. Se, in un primo momento sembrava non ci fosse gara a favore dell’ex attrice statunitense, oggi la situazione è decisamente cambiata e lo dimostrano anche alcuni sondaggi.

Pare che sette inglesi su dieci preferiscano la Duchessa di Cambridge alla moglie di Harry, la quale ha perso popolarità nel corso degli anni a causa di Megxit. Da quando i Sussex non risiedono più nel Regno Unito, infatti, l’apprezzamento del popolo si è spostato decisamente dalla parte di William e Kate, sicuramente più eleganti, pacati ed istituzionali. Non a caso, sono destinati a salire sul trono in futuro.

Oggi i Duchi di Sussex vivono negli Stati Uniti d’America, precisamente nella Contea di Santa Barbara, in California. La loro villa si trova nella zona residenziale di Montecito, un quartiere molto frequentato dalle star di Hollywood. L’immobile ha un valore di circa 14 milioni di dollari. La decisione di abbandonare gli oneri legati alla vita di corte non sono state particolarmente apprezzate in Inghilterra.

La rivalità (o presunta tale) tra le due duchesse è stata alimentata anche da alcuni episodi spiacevoli. Alcune indiscrezioni provenienti dal Regno Unito narrano di una vicenda che avrebbe portato addirittura Kate Middleton alle lacrime. E la colpevole sarebbe stata proprio Meghan Markle. Vediamo tutti i dettagli di questa storia e scopriamo perché in Gran Bretagna è nata l’ennesima polemica sulla Royal Family.

Dall’Inghilterra: “Meghan fece piangere Kate”

Kirstie Allsopp è un personaggio televisivo molto noto in Inghilterra perché si occupa da tanti anni delle vicende legate alla Royal Family. Recentemente, la presentatrice britannica ha rilasciato alcune dichiarazioni al Telegraph che hanno fatto discutere molto. Secondo la Allsopp, nel 2018 Meghan avrebbe commesso un gesto che avrebbe fatto addirittura piangere Kate.

Pare che Meghan non trattasse con toni educati il personale di Kensington Palace. Per questo motivo, la moglie di William decise di richiamarla. L’episodio risale al 2018, pochi giorni prima delle nozze tra Harry e Meghan, avvenute il 19 maggio dello stesso anno. Il litigio sarebbe stato soltanto verbale ma molto acceso, a tal punto da far scoppiare Kate Middleton in lacrime.

Meghan in passato ha smentito questo litigio, ma adesso arrivano dettagli più precisi. Secondo Kirstie Allsopp, Kate non è una persona che si arrabbia facilmente e utilizza sempre toni piuttosto pacati. Quando venne a sapere del comportamento di Meghan nei confronti dei dipendenti, si arrabbiò molto con lei e ci fu un litigio molto intenso.

Sempre secondo quanto riportato dalla presentatrice britannica, Kate si rese conto di aver usato dei toni eccessivi e provò a chiedere scusa a Meghan. Le portò anche dei fiori ma pare che il tentativo non andò a buon fine. I Sussex decisero di lasciare la Gran Bretagna alcune settimane dopo. È probabile che quel litigio non sia mai stato chiarito fino in fondo.