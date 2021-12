Manuel Bortuzzo: “Ecco quando mi sono innamorato di Lulù Selassiè”

Manuel Bortuzzo svela il momento esatto in cui ha capito di essersi innamorato di Lulù Selassiè: la rivelazione al Grande Fratello Vip 2021.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sono la vera coppia del Grande Fratello Vip 2021. Il nuotatore e la principessa si sono avvicinati sin dai primi giorni di permanenza nella casa e, tra un bacio e l’altro, tra una discussione e un’altra, dopo tre mesi, sono riusciti a comprendersi e, soprattutto, a capire di essersi innamorati. Se Lulù non ha mai avuto dubbi sui propri sentimenti, chi ha avuto un cambiamento notevole nelle ultime settimane è stato Manuel.

Dopo aver messo una netta distanza, Manuel non solo si è riavvicinato a Lulù, ma ha ammesso di essersi innamorato totalmente di lei, ma quando si è innamorato precisamente? A svelarlo è stato lui stesso.

Manuel Bortuzzo: “Mi sono innamorato di Lulù Selassiè giorno dopo giorno”

In confessionale, dopo aver deciso di viversi la storia d’amore con Lulù Selassiè, Manuel ha abbassato tutte le difese e ha svelato il momento esatto in cui si è innamorato di Lulù. “Ho pensato tantissimo e sono arrivato alla conclusione che, probabilmente, tante volte, ho pensato troppo”, ha detto inizialmente Manuel.

“Sembra che mi sia innamorato di lei da un giorno all’altro. In realtà, io di lei, nonostante tutto, mi sono innamorato giorno dopo giorno. I suoi occhi parlano. Le cose più belle sono quelle che non mi ha detto, quelle che ci siamo detti tra le righe o solo guardandoci”, ha aggiunto Manuel che, a Lulù, ha svelato di aver capito di amarla nel momento in cui l’ha sentita lontana.

Manuel, poi, in un momento d’intimità con Lulù, ha aggiunto: “Non riesco più ad immaginare un giorno senza di te”. A fare il tifo per Manuel e Lulù è Aldo Montano che, durante una diretta Instagram, ha svelato il momento in cui Manuel ha deciso di viversi l’amore con Lulù:

“In pochissimo tempo è riuscito a capire quanto gli sarebbe mancata Lulù se lui fosse andato via e, da quel giorno in poi, capendo a cosa poteva andare incontro nel non rivederla più, dev’essergli scattato qualcosa d’importante. Quell’importante si trasforma in luce, allegria, felicità e questa è la cosa più bella che io riesco a percepire. Poi, se dopo, succederà qualcosa di bello e di meraviglioso fuori e chissà dove li porterà l’amore, sarò ancora più contento di prima“, ha detto Montano.