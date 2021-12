Un posto al sole: una donna misteriosa cambia tutto

Le anticipazioni della famosa soap opera napoletana Un posto al sole sono ricche di novità per il pubblico, anche nel periodo natalizio

Siamo entrati nella settimana che porta al Natale, ma per il pubblico di Un posto al Sole nessun timore. L’amata soap ambientata a Napoli prosegue dritta anche nei giorni festivi, tranne ovviamente quelli del weekend. Anche venerdì sera, la vigilia di Natale, ci sarà il consueto appuntamento contestualizzato, con i personaggi che vivranno anche loro la speciale serata.

Intanto, Patrizio proseguirà nell’affrontare un periodo piuttosto difficile per lui. La crisi con Clara lo sta provando parecchio. Ma ci sono novità anche per Riccardo, Michele e Rossella, che partiranno per Bolzano proprio a ridosso del Natale per lavorare al nord. Tuttavia, l’inaspettato terzetto dovrà fare i conti con una donna misteriosa.

Un Posto al Sole, per due amati personaggi un Natale amaro

Per quanto riguarda Clara, dovrà vedersela col ritorno di Alberto che farà di tutto per riavvicinarsi a lei. Anche Lara proverà a riconquistare Roberto, organizzando una festa a sorpresa per lui. Sarà invece toccante vedere Patrizio decidere di passare la vigilia di Natale al bar Vulcano, completamente solo. Infatti la svolta sarà vicina: il ragazzo comincia a essere duramente provato per la fine della sua relazione con Clara, e sarà sempre più convinto che la colpa sia di Alberto.

Ma non c’è solo Patrizio a prepararsi a un Natale in solitudine. Anche Silvia, senza i suoi cari partiti per il Trentino, si renderà conto che dovrà passare il Natale da sola. Novità più piacevoli per Rossella, infine: potrà finalmente trascorrere un po’ di tempo con Riccardo e mettere da parte, almeno per un po’, i suoi problemi di famiglia.