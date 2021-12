La clamorosa rivelazione di Stefano De Martino sulla ex moglie e modella Belen

Stefano De Martino è divenuto famoso dopo la partecipazione come ballerino alla nona edizione del talent show Amici di Maria De Filippi.

Subito dopo, inizia una storia d’amore con Belen Rodríguez e dopo un anno i due si sposano e hanno un figlio di nome Santiago.

La separazione arriva dopo due anni dal matrimonio e, dopo averci riprovato nel 2019, un anno dopo il loro amore finisce definitivamente.

Adesso Stefano si sta dedicando alla sua carriera, non più come ballerino, ma come presentatore televisivo. E’ molto bravo, spigliato e sta guadagnando incarichi sempre più importanti, come la conduzione del programma Rai Bar Stella.

Ma vediamo, cosa ha rivelato De Martino sul suo passato e che clamorosa rivelazione ha fatto sulla ex moglie Belen

Stefano De Martino e la rivelazione clamorosa su Belen: “Avvilente“

Stefano De Martino viene chiamato per fare un’intervista al giornale “La Repubblica” per parlare del suo passato. Tra i tanti argomenti, il ballerino di Amici fa delle rivelazioni clamorose sulla ex moglie Belen.

Nella prima parte dell’intervista, Stefano parla della sua carriera da modello e di quanto non abbia più voglia di seguire quella strada, soprattutto non vuole più fare pubblicità per l’intimo.

“Nella danza devi lavorare con il corpo, non hai quel tipo di pudore. Fino a quando ho ballato, non trovavo strano spogliarmi” rivela De Martino e continua: “Ora come ora mi vergognerei come un ladro perché non riuscirei a condurre un programma televisivo e a rimanere su un cartellone in mutande“.

Tra una domanda e l’altra, Stefano rivela anche il suo più grande sogno: condurre il Festival di Sanremo.

“Devi comunque arrivarci con qualche capello bianco, è il coronamento di una carriera. Non mi pongo il festival come obiettivo, è una laurea ad honorem. Spero comunque di guadagnarmela” rivela il ballerino.

Stefano ha detto basta sia alla danza che al mondo della moda, adesso vuole diventare un conduttore molto stimato.

Ma ecco che l’intervistatore parla dell’ex moglie di Stefano, Belen, e gli domanda come ricorda quel periodo.

De Martino non rimpiange affatto la sua passata storia d’amore, ma non ha vissuto in serenità quel periodo.

“Venivo riconosciuto solo come il marito di Belen Rodríguez, anzi il signor Belen. Le etichette sminuiscono per definizione” ecco la clamorosa rivelazione.

“Ho sempre creduto in quello che volevo fare, a 23 anni per il tipo di ambizione che avevo è stato avvilente pensare di essere solo l’ombra di qualcun altro. Volevo dimostrare che c’era dell’altro, ma forse in quegli anni non comunicavo tanto altro e essere stato solo il signor Belen ci stava” spiega Stefano.

Il ballerino di Amici non dà affatto la colpa a Belen, ma piuttosto a se stesso. “Forse anche io mi sarei definito così, signor Belen” dice concludendo l’intervista.

Stefano non ha provato ad emergere in quella fase della sua vita e si dà tutta la colpa.

Nonostante ciò, finito il matrimonio con Belen, De Martino ha iniziato una carriera tutta sua e non ha niente da recriminarsi.

La clamorosa rivelazione aiuterà anche la ex moglie e modella argentina a rivalutare la sua storia passata. Magari anche lei poteva motivare di più Stefano De Martino nel dare il suo meglio per ottenere successo