Chi è Barù, nipote di Costantino Della Gherardesca, nuovo concorrente del GF Vip

Il Grande Fratello Vip proseguirà fino a marzo 2022 e questo vuol dire solo una cosa: nuovi ingressi.

Alcuni concorrenti sono già entrati in gara, come Valeria Marini, Giacomo Urtis, etc, ma tanti altri devono ancora fare il loro ingresso.

Uno tra questi è Barù, all’anagrafe Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, nobile e nipote di Costantino Della Gherardesca. Entrerà proprio oggi 20 dicembre insieme alla showgirl Nathalie Caldonazzo.

Ma scopriamo insieme chi è Barù

Chi è il nuovo ingresso del GF Vip Barù, nipote di Costantino Della Gherardesca

Barù, è il nipote di Costantino Della Gherardesca, discendente di una delle famiglie più nobili e antiche d’Italia.

L’abbiamo potuto conoscere nella prima edizione di Pechino Express, insieme a Costantino. Inoltre nel 2017 indossa i panni di giudice a Cuochi e Fiamme condotto da Simone Rugiati.

Adesso è pronto per una esperienza in solitario come nuovo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip

Biografia:

La famiglia Gaetani dell’Aquila d’Aragona esiste dal 1200 e nel suo albero genealogico troviamo conti, nobili e due papi, tra cui Papa Bonifacio VIII.

Barù nasce negli anni ’80 ed è quindi poco più grande di Costantino che è nato nel 1977. I due si trovano a studiare insieme in un collegio svizzero, fino a quando nel 1995 il ragazzo si trasferisce insieme a sua mamma e sorella a Lake Tahoe, tra il Nevada e la California.

Oltre agli studi, Barù ha anche tanti hobby, tra cui la lotta libera e il football. Grazie ad una borsa di diploma guadagnata tramite lo sport, il ragazzo riesce a laurearsi in storia all’Università di San Diego.

Subito dopo, inizia a viaggiare e in Argentina si innamora del vino e, soprattutto, dell’enologia.

Si rimbocca le maniche e inizia a lavorare nell’azienda vinicola Bogeda Noemia, dove viene prodotto il vino più pregiato di quel paese.

Torna in Italia e lavora nel Chianti senese, ma la voglia di viaggiare persiste e dopo poco si sposta in Australia e si impegna nella cantina Torbreck.

Rientra in Italia e lavora alla Tenuta di San Guido. In quel periodo, Costantino chiede a suo nipote di partecipare insieme a lui alla prima edizione di Pechino Express diretto dal Principe Emanuele Filiberto.

Dopo questa avventura, Barù guadagna notorietà e viene chiamato come ospite a Quelli che il calcio, Detto fatto e collabora con il re delle uova Paolo Parisi.

Insieme girano l’Italia e presentano il loro cooking show.

Ora come ora, si occupa di un tg Food News sempre in giacca e cravatta. Oltre alla passione per il vino, Barù è un ottimo cuoco e vanta 36mila follower sul suo profilo Instagram.

Vita privata e curiosità di Barù

Della vita privata di Barù si sa poco o nulla. Non si sa neppure se è fidanzato, ma si conoscono le sue storie passate.

Fino al 2013, il ragazzo era fidanzato con la conduttrice esilarante Victoria Cabello e subito dopo, alcuni rumors hanno svelato che Barù si frequentò con Benedetta Mazzini, figlia della cantante Mina.

“Tornare a fare il vino” svela il suo sogno in un’intervista. “Magari in Tasmania, da solo, ma ovviamente con i miei cani, in una grande casa ecosostenibile, affacciata all’oceano“.

Barù non vede già l’ora di ripartire, ma nel mentre vive a Bolgheri, in Toscana.

Le passioni del futuro gieffino sono il vino e il surf, ma anche la natura. Ama stare da solo e da poco ha ripreso in mano una sua vecchia passione: la fotografia.

Ecco svelato chi è Barù, soprannome datogli da suo padre fin da quando era bambino. Al GF Vip non avrà al suo fianco lo zio Costantino Della Gherardesca, ma il ragazzo ha tanta forza d’animo e non ha di certo paura di rimanere da solo