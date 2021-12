GF VIP: Sonia Bruganelli abbandona lo studio in diretta

Al GF Vip Sonia Bruganelli ha lasciato tutti di stucco durante il corso della diretta, abbandonando di punto in bianco gli studi.

Al GF Vip, Sonia Bruganelli ha lasciato il pubblico del piccolo schermo di stucco come soltanto lei sa fare. Questa volta i suoi commenti taglianti nei confronti dei vipponi nostrani non c’entrano assolutamente niente. La moglie di Paolo Bonolis, durante il corso della diretta, ha abbandonato gli studi di Roma dove Alfonso Signorini stava conducendo la puntata.

La sua assenza, del tutto improvvisa, non è affatto sfuggita dagli utenti della rete che non hanno potuto fare a meno di notare la sedia vuota al fianco di Adriana Volpe.

Ma per quale motivo Sonia Bruganelli ha lasciato gli studi del GF Vip? Almeno per il momento non si sa se tornerà durante il corso della puntata oppure no, ma il pubblico ha un’idea ben precisa di quanto accaduto.

Sonia Bruganelli lascia gli studi del GF Vip dopo la lite con Signorini

Come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, agli utenti del web non è affatto sfuggita l’assenza di Sonia Bruganelli negli studi del Grande Fratello Vip e pensano di aver compreso anche il motivo del suo gesto durante il corso della puntata.

Poco prima della sua “sparizione”, la moglie di Paolo Bonolis ha avuto un acceso botta e risposta con Signorini che, dopo averle dato la parola, l’ha subita bloccata impedendole di poter esprimere il concetto che aveva intenzione di dire.

Il gesto non è affatto piaciuto all’opinionista che non ha potuto fare a meno di mostrare tutta la sua delusione per quanto accaduto. Tant’è che ha preteso di poter continuare ad esprimere il concetto che le era stato richiesto poco prima, ma Alfonso Signorini non ha voluto sentire scuse e l’ha subito freddata.

“Come ti ho dato la parola” ha replicato il padrone di casa. “Te la posso togliere” ha concluso infastidito e qualche secondo dopo lei non era più presente in studio.

Sonia se n’è andata dallo studio: non accetta di essere zittita da Alfonso come lui farebbe con una Lulù qualsiasi #GFVIP — ǟռɖʏ ɖɛ ɮʟǟռƈɦɛ (@AndyDeBlanche) December 20, 2021

Sonia Bruganelli ha abbandonato il Grande Fratello Vip e gli utenti del web sono convinti che il tutto sia avvenuto a causa della lite con Signorini, ma sarà realmente così?

AGGIORNAMENTO: Sonia è tornata in studio dopo circa mezz’ora di assenza.