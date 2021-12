Uomini e Donne, Armando esce allo scoperto: il dietro le quinte che non ti aspetti

Dopo Uomini e Donne, Armando Incarnato ha deciso di venire allo scoperto rivelando un inedito dietro le quinte.

Uomini e Donne vanta tra i suoi protagonista Armando Incarnato. Quest’ultima ha nettamente diviso il pubblico del piccolo schermo durante il corso della sua permanenza nel programma. In quanto c’è chi non lo apprezza per i modi ritenuti bruschi e cafoni e chi invece lo esalta perché ritiene che nonostante la modalità non proprio corrette sia onesto e sincero.

Insomma, comunque la si metta, Armando è uno di quei personaggi che non lascia affatto indifferenti, anzi. In particolar modo dopo la puntata andata in onda ieri dove ha accusato Marika, la dama che un tempo frequentava, di aver mentito in quanto gli avrebbe raccontato tempo prima che la produzione l’avrebbe “costretta” ad uscire con Marcello. La dama ha ovviamente smentito il tutto, affermando che questo non sarebbe mai accaduta ma lui ha colto la palla in balzo affermando di aver registrato la loro telefonata e di avere le prove di quanto dice.

Questa ammissione ha diviso il pubblico della rete e Armando Incarnato dopo Uomini e Donne ha deciso di replicare alle opinioni del pubblico.

Armando Incarnato rompe il silenzio dopo Uomini e Donne: le sue parole

Armando Incarnato sa bene di essere un personaggio che ha diviso e non poco il pubblico di Uomini e Donne e per questo motivo ha scelto di replicare a chi ha condannato ma al tempo stesso apprezzato le dichiarazioni fatte durante lo scorso appuntamento, quando si è scagliato contro Marika, affermando che aveva accusato la redazione di Maria De Filippi di indirizzarla verso determinati cavalieri soltanto per avere il proprio spazio al centro dello studio.

“Giudicato fin dalla nascita, sono sempre sulla bocca di tutti ma nel cuore di tanti” ha scritto il protagonista del Trono Over sul suo profilo Instagram, lasciando decisamente poco spazio all’immaginazione, affermando dunque di essere pienamente consapevole di essere un personaggio divisorio e a lui d’altronde va benissimo essere così.

Che sia amato oppure odiato poco importa, l’importante è non lasciare indifferente il pubblico del piccolo schermo e senza dubbio lui è andato oltre. In quanto può vantare sia un vasto numero di fedeli sostenitori, ma anche di detrattori, che lo vorrebbero fuori dal parterre del Trono Over.

Armando di Uomini e Donne ha deciso di replicare a chi ha criticato il suo atteggiamento in puntata, non mandandole di certo a dire.