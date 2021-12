Avete mai visto la sorella di Stefano De Martino? Ecco chi è Adelaide

Adelaide De Martino è la sorella di Stefano De Martino, famoso ex ballerino nella scuola di Amici e oramai apprezzato conduttore televisivo

Ormai Stefano De Martino non ha più bisogno di presentazioni. L’ex ballerino di “Amici” è diventato un conduttore affermato, e sta per arrivare con la sua nuova trasmissione in seconda serata su Rai 2. Famosissimo e molto apprezzato, in questi giorni non si parla solo di lui: sta girando spesso il nome di sua sorella Adelaide, che a quanto pare potrebbe entrare nella casa del Grande Fratello Vip, che proseguirà fino a marzo del 2022.

Mentre il fratello è molto conosciuto, la sorella è meno nota: sicuramente nella casa di Cinecittà si farà sicuramente conoscere. In attesa di capire se sarà davvero lei una delle nuove concorrenti, Adelaide è una ragazza semplice, ad oggi abbastanza lontana dal mondo dello spettacolo. Conosciuta più che altro per essere la fidanzata di Emanuele Vicorito, un attore visto anche in Gomorra.

Adelaide e l’intenso rapporto col fratello Stefano De Martino

La loro relazione è fruibile sui social, visti i vari contenuti pubblicati molto spesso. Entrambi sono napoletani. Adelaide ha intrapreso l’attività di fashion blogger, anche con un discreto successo. Sicuramente il “nome” l’ha aiutata, ma la ragazza sembra decisamente in gamba. Si sa che lei ha un rapporto molto stretto con il fratello, e nel 2020 si parlò molto dello stop dei suoi “like” verso Belen Rodriguez, all’epoca in crisi proprio con Stefano (poi i due si sono definitivamente lasciati).

Altra curiosità, è che fu proprio Adelaide De Martino a presentare Cecilia Rodriguez a Francesco Monte. Tra i due poi è iniziata una storia che ancora dura. Tuttavia, i rapporti tra Adelaide e le sorelle Rodriguez oggi si sarebbero molto raffreddati dopo la seconda fine della storia tra il fratello e la modella argentina.