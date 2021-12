Barbara D’Urso, Mediaset ha deciso: colpo di scena nel suo futuro

Mediaset ha deciso: colpo di scena per Barbara D’Urso

Maria Carmela D’Urso, meglio nota come Barbara D’Urso, è una notissima conduttrice e attrice di origine napoletana.

Negli ultimi anni si è occupa di vari programmi tra cui Live – Non è la D’Urso e Domenica Live, ma in questo 2021 si è dedicata solo alla conduzione di Pomeriggio Cinque.

Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato della Mediaset, ha preferito togliere alcuni format alla showgirl e darli ad altre persone più idonee.

Ma l’azienda televisiva non vuole allontanare Barbara dal suo rango, ma anzi, ha deciso di metterla a condurre in un programma tutto nuovo per la presentatrice.

Ecco il colpo di scena per Barbara D’Urso

Barbara D’Urso conduce La Pupa e il Secchione e Viceversa? Colpo di scena per la Mediaset

La Mediaset sta corteggiando assiduamente Barbara D’Urso: vuole dare la conduzione de La Pupa e il Secchione e Viceversa proprio a lei!

Ai tempi, si vociferava che il programma sarebbe stato presentato da Federica Panicucci che a tal proposito disse: “Se l’azienda pensasse che magari la mia partecipazione possa essere un valore aggiunto per quel programma, mi renderei disponibile“.

Il suo nome, però, sembra che non sia mai stato preso in considerazione.

Barbara D’Urso non ha mai avuto in mano un programma del genere, ma non lo disdegnerebbe a fatto. La conduttrice, ha però richiesto delle condizioni nette e precise.

Da quando il format è tornato su Italia 1, non esiste più uno studio televisivo, neanche la diretta e il daytime.

La D’Urso vorrebbe ripristinare il vecchio programma in modo tale anche di distaccarsi dalle edizioni passate dirette da Paolo Ruffini e Andrea Pucci.

Secondo quanto rilasciato da Dagospia, la conduttrice ha fatto delle richieste specifiche prima di firmare il contratto: uno studio televisivo, la diretta, la presenza di alcuni vip in gare e il ritorno della giuria.

Mediaset sarà disposta a venire incontro a Carmencita? E quali sono i papabili nomi per la prossima edizione?

Barbara D’Urso pronta per La Pupa e il Secchione: ecco i primi nomi

Barbara D’Urso si sta preparando per la prossima edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa e sta pensando anche a primi nomi del cast.

Tra questi troviamo Paola Caruso, ospite fissa nei salotti della conduttrice, e Maria Monsè, sua fedele opinionista.

Per quest’ultima arriva anche la proposta: partecipare come concorrente.

Durante un’intervista, la Monsè rivela il suo pensiero su questo format: “Se farei un terzo GF per dimostrare chi sono? Perché no, ero entrata per avere un riscatto. Volevo far vedere chi ero e non ho avuto modo. Mi sono ritrovata in un vortice di dispetti e di persone contro di me. Quindi certo che sì, lo rifarei“.

Maria è appena stata eliminata dal GF Vip per la seconda volta, ma vuole il suo riscatto in qualsiasi tipo di programma.

“Però potrei fare anche L’Isola dei Famosi, io non escludo mai nulla. La Pupa e il Secchione? Perché no? Mi diverto a fare questo lavoro e mi piacerebbe, non mi sento superiore a queste trasmissioni. La voglia di fare televisione ce l’hanno tutti quelli che partecipano a questi show” la Monsè è pronta a indossare gli abiti di qualsiasi ruolo pur di rimanere sul piccolo schermo.

Barbara D’Urso era stata accantonata dalla Mediaset, ma questa non si è mai dimenticata di lei, doveva solo trovare il programma più idoneo per la conduttrice. Questo colpo di scena ha sorpreso la showgirl, ma ha le idee chiare sul da farsi. Non ci resta che aspettare che l’azienda valuti e concordi le sue richieste