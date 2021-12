Gianmaria Antinolfi, brutto incontro in confessionale: panico al GF Vip

By

Per Gianmaria Antinolfi una incredibile disavventura nella casa del GF Vip: l’imprenditore ha vissuto un bruttissimo quarto d’ora

E’ vero che nella casa del GF Vip può succedere davvero di tutto, ma ciò che è accaduto a Gianmaria Antinolfi ha davvero dell’incredibile. A quanto pare è successo nel confessionale, dove l’imprenditore ha passato un’esperienza a dir poco singolare. E in realtà, l’antefatto non è recente: da tempo i concorrenti della casa parlano di qualche sgradito “ospite” all’interno della casa, che di certo non è stato invitato.

Di cosa si tratta? A raccontarlo è stato proprio Gianmaria, che all’amico Giacomo Urtis ha raccontato di aver avuto un’esperienza non proprio edificante. Come si legge su Biccy, Gianmaria ha detto all’amico: “Non hai idea di cosa mi è successo. Ho aperto la porta del confessionale, e sai dove stanno le piramidi? C’è un topo che mi guardava e mi è saltato proprio addosso. Io sono scattato indietro e lui ha corso per tutta la casa fino a uscire fuori”.

GF Vip, l’esperienza spaventosa di Gianmaria Antinolfi

Ebbene sì, Gianmaria ha raccontato di un incontro ravvicinato con un topo. Una scena non proprio bella da vivere, ma per fortuna il napoletano l’ha presa bene e con la giusta ironia. Forse, se al suo posto ci fosse stato qualcun altro si sarebbe davvero terrorizzato.

Come accennato prima, già da qualche mese si teme la presenza di topi nella casa del Grande Fratello. Gli ultimi avvistamenti furono quelli di Jessica Selassiè e Ainett Stephens, che urlarono spaventate proprio a causa di avvistamenti di piccoli roditori.

Gianmaria e Alessandro, dopo queste nomination, avranno molto da discutere… 🔥 #GFVIP pic.twitter.com/UY2bgOWrZb — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 28, 2021