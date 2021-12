La famiglia Ferragni si allarga: il dolcissimo annuncio

La famiglia Ferragni si allarga ancora: dopo Leone e Vittoria, arriva un altro bambino in famiglia. Il dolcissimo annuncio sui social.

Il 2021 finisce nel migliore dei modi per la famiglia Ferragni che, tra qualche mese, accoglierà un neonato in casa. La famiglia, infatti, si allarga ancora. L’annuncio è arrivato direttamente sui social e, in breve tempo, è diventato virale scatenando l’entusiasmo dei fan.

Per Chiara Ferragni e Fedez, già genitori di Leone e Vittoria, tuttavia, non è in arrivo il terzo figlio. Ad essere in dolce attesa, infatti, è Valentina, la sorella minore di chiara che diventerà così per la prima volta zia.

Valentina Ferragni incinta: la gioia di Chiara, per la prima volta zia

“Non solo panettoni. 14 settimane”, ha scritto Francesca Ferragni mostrando per la prima volta il piccolo pancino sul quale il fidanzato Riccardo Nicoletti, la bacia dolcemente. Con loro, in una delle due foto, c’è anche il cane Gabri che è entrato a far parte della famiglia alcuni mesi fa.

Grande gioia per le sorelle Chiara e Valentina che, sui rispettivi profili social, hanno pubblicato la foto che vedete qui in alto condividendo con i propri followers la felicità per l’arrivo del futuro nipotino. Se per Valentina sarà il terzo nipotino dopo la nascita di Leone e Vittoria, per chiara sarà il primo. La moglie di Fedez diventerà per la prima volta zia e non nasconde la propria gioia sui social.

“Congratulazioni alla mia sorellina e a Riccardo – ha scritto -. Sto per diventare zia per la prima volta e Leo e Vittoria avranno un cuginetto”. Il 2022 sarà un anno speciale per Francesca Ferragni che coglie ogni occasione per trascorrere del tempo con le sorelle e i nipotini Leone e Vittoria a cui regalerà presto un cuginetto o una cuginetta. Anche mamma Marina Di Guardo ha condiviso la foto della sua secondogenita insieme al fidanzato esprimendo la gioia per la bellissima notizia.

La famiglia Ferragni, dunque, si allarga ancora. Dopo Leone e Vittoria, arriverà un altro maschietto o una femminuccia? Per il momento, Francesca Ferragni non ha ancora svelato nulla.