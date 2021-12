Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè svelano tutto: la verità su Gianmaria Antinolfi

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè hanno deciso di venire allo scoperto e di raccontare tutta la verità su Gianmaria Antinolfi dopo il GF Vip.

Manuel Bortuzzo da qualche settimana a questa parte ha trovato un certo equilibrio al fianco di Lucrezia Selassiè. I due, dopo vari alti e bassi, sono riusciti a trovare il giusto compromesso per far funzionare la loro relazione che prosegue a gonfie vele.

Per questo motivo da quando stanno insieme, i due hanno deciso di allargare anche gli orizzonti, commentando quanto avviene nella casa del Grande Fratello Vip. Per questo motivo per la coppia è stato impossibile non notare il percorso di Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni.

L’imprenditore partenopeo ha deciso, dopo la diretta di lunedì scorso, di troncare la sua conoscenza con l’ex tronista di Uomini e Donne in quanto lei non prova quello che prova lui. Secondo la neo coppia però la scelta di Antinolfi sarebbe del tutto sbagliata e dovrebbe darsi una mossa per non perdere del tutto la sua amata che potrebbe dirigere le sue attenzioni verso il nuovo arrivato che ha chiaramente espresso una preferenza nei suoi confronti.

Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo spronano Gianmaria Antinolfi al Grande Fratello Vip

Lulù e Manuel, durante una piccola passeggiata in giardino, non hanno potuto fare a meno di notare che cosa sta accadendo nella casa più spiata d’Italia del GF. In particolar modo nella conoscenza che vede coinvolti Sophie e Gianmaria.

Il nuotatore, dopo aver cantato con la sua fidanzata una simpatica strofa sulla situazione sentimentale del bell’imprenditore partenopeo, ha confidato di volergli parlare di persona per invitarlo ad agire piuttosto che stare lì a guardare il susseguirsi degli eventi. In quanto la strategia di lasciare andare l’ex tronista di Uomini e Donne potrebbe non rivelarsi essere delle migliori.

In particolar modo perché il nuovo arrivato Alessandro Basciano ha confidato durante il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia di essere attratto da Soleil Sorge e Sophie Codegoni. La prima ha dichiarato di volersi fare da parte, considerato che è rimasta recentemente scottata dal triangolo amoroso con Alex Belli.

Alessandro, poi, ha confidato nelle scorse ore ai suoi compagni di viaggio di essere convinto che Sophie sia attratta da lui e che qualora dovesse farsi avanti non è così convinto che riceverebbe un rifiuto da parte sua.

Manuel Bortuzzo vuole mettere in guardia Gianmaria, ma lui ascolterà i consigli che il suo amico vuole dargli o con Sophie è davvero finita?