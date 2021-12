Manuel Bortuzzo, il padre glissa Lulù: la reazione di lei lascia tutti senza parole

Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip ha avuto modo di incontrare suo padre che ha glissato Lulù, ma non gli altri concorrenti di Alfonso Signorini. La reazione di lei dopo la diretta ha spiazzato tutti.

Al GF Vip, in vista anche del periodo natalizio, è tempo di sorprese e Manuel Bortuzzo ha avuto modo di poter incontrare suo padre Franco nella casa più spiata d’Italia.

L’uomo ha ovviamente rassicurato suo figlio, ricordandogli quanto sia fiero di lui e del suo percorso, cogliendo anche l’occasione per ringraziare tutti coloro che sono diventati un vero e proprio punto di riferimento per il figlio. Tra i vipponi citati però c’è stata una grande assente. Ovviamente parliamo di Lulù Selassiè, che non è stata menzionata dall’uomo durante il discorso.

La sua glissata è stata notata anche da Alfonso Signorini che durante il corso della diretta gli ha chiesto maggiori spiegazioni e lui si è giustificato affermando di essere contento se suo figlio è contento di stare con lei. Nulla di più, nulla di meno. Ovviamente ciò ha provocato una reazione da parte della diretta interessata dopo la fine della puntata. Reazione che ha lasciato tutti di stucco.

Lulù Selassiè commenta l’incontro tra Francesco e Manuel Bortuzzo al GF Vip

Lulù Selassiè ha ascoltato il discorso di Franco Bortuzzo con molta attenzione ed era contentissima che il suo Manuel avesse avuto modo di poter rivedere, seppur a distanza, il padre. Anche se quest’ultimo l’ha ignorata durante il corso del suo intervento al Grande Fratello Vip.

La sua glissata è stata notata però da tutti e per questo motivo si è curiosi di conoscere la reazione della Principessa di fronte a quanto accaduto e lei, senza fare drammi, ha ammesso di essere molto tranquilla. In quanto durante una chiacchierata in confessionale, quando i vipponi hanno avuto modo di poter contattare i membri della propria famiglia per parlare del prolungamento del reality, Franco avrebbe confidato a Manuel di approvare questa relazione.

“Manu mi ha detto che ha parlato con il padre in confessionale, quando doveva decidere se restare o andarsene e mi ha detto che lui è contento di me“ ha esordito Lulù durante il corso della serata. Anche se non ha potuto fare a meno di ammettere di esserci rimasta un filino male. In quanto si sarebbe almeno aspettata un cenno da parte di Franco Bortuzzo.

Lulù nel live dice che le sarebbe bastato un “è una brava ragazza, sono contento” per farla felice, e invece..

😭😭😭#gfvip — BL (@rainbow20202020) December 20, 2021

Lulù ha spiazzato tutti, reagendo in maniera matura e senza lasciarsi andare ai soliti drammi.