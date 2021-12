“Lo bevo tutte le mattine”: la star della musica spiazza tutti così!

Conoscere i trucchi di bellezza di una star mondiale del suo calibro, è un vero affare! Talentuosa, bellissima e sempre grintosa, chi non vorrebbe avere la sua stessa energia? C’è un segreto, e non risiede in costosi trattamenti di bellezza o chissà quali prodotti. Basta prendere degli ingredienti naturali per realizzare il bibitone che fa bene sia dentro che fuori!

Essere una star internazionale della scena musicale implica avere sempre tanta attenzione addosso, anche quando non la si vorrebbe. E’ il caso dell’artista che perseguitata dai paparazzi riesce sempre a dimostrare di avere energia da vendere, com’è possibile? Sapere che parte della sua vitalità è dovuta anche ad uno stile di vita sano, oltre che al suo modo di esprimersi, è un segreto da non perdere. Vuoi brillare come una stella? Scopri la tecnica per mantenersi belli, giovani ed energici!

La star di successo mondiale non può che incuriosire i fan con il suo particolarissimo stile di vita. A volte si pensa che essere famosi implichi vivere tutti i piaceri che solo i soldi possono dare, ma questa è solo l’apparenza.

La realtà dei fatti è molto diversa, infatti è fondamentale sapere che per avere i ritmi di una rockstar è necessario riposare, fare lunghe passeggiate all’aria aperta, e soprattutto mangiare bene.

Alle buone abitudini si alternano momenti di paura e follia, tanto che è impensabile credere alla fobia di cui soffre l’attrice di fama mondiale, chi l’avrebbe mai detto dato il mestiere che fa?

Insomma, le star sono pur sempre esseri umani, con timori, insicurezze, e mille manie. Anche la cantante in questione ha una vera e propria fissa per questa bevanda miracolosa!

Star internazionale ha un trucco imbattibile!

Di ossessioni i personaggi del mondo dello spettacolo ne sono pieni, e sono così tante e varie da sconvolgere chiunque. Esiste anche il calciatore con la mania da perfezionista, chi l’avrebbe mai detto che un campione del suo calibro avrebbe avuto un punto debole del genere? I personaggi famosi provano a tenere nascoste le loro stranezze, ma queste prima o poi sono destinate a saltare fuori! Ecco quella della protagonista di oggi!

Si tratta dell’unica e sola Beyoncé Knowles! Fin dagli inizi della sua carriera, i mitici ed iconici anni Novanta, quando era la leader delle Destiny’s Child, è stata una grande fonte di ispirazione per gli artisti delle generazioni successive.

La sua estensione vocale mette i brividi, inoltre è risaputo che è davvero puntigliosa durante gli spettacoli, che sono degli show allo stato puro. Il motivo? Ogni dettaglio deve essere curato, dal minimo passo ad una decorazione delle scenografia, tutto deve essere per come lo ha immaginato.

D’altronde che aspettarsi da una professionista del suo calibro? Quindi, come fa a non perdere le energie ed a avere una pelle impeccabile? Cascasse il mondo, ogni giorno beve la sua pozione miracolosa: bibitone con acqua, limone, sciroppo d’acero e pepe di Cayenna!

Con questa bevanda non solo riesce ad avere uno sprint energetico che la mattina la aiuta a tenersi su più del caffè, ma anche la idrata a fondo. L’acqua insieme a questi alimenti, ha il potere di renderle la pelle luminosa e a prova di impurità.

Si è ciò che si mangia, e l’acqua fonte di vita fa bene a prescindere. Con essa c’è l’azione purificante del limone, il quale insieme agli zuccheri rigeneranti ma che non fanno male, se non assunti in grande quantità, dello sciroppo d’acero, e la spezia chiamata pepe di Cayenna, la rendono raggiante e le ripuliscono l’organismo.