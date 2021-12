Polpette al sugo assolutamente perfette: da leccarsi i baffi

Senza dubbio le polpette della nonna sono un must have della cucina italiana! O meglio, possiamo dire che la loro fama è internazionale dato che sono un vero e proprio marchio Made in Italy che compare persino nei film più amati. Conosci i trucchetti per renderle morbide e deliziose? Ecco come devi fare!

Nel tuo menù delle feste di Natale, non possono mancare le polpette al sugo, specialmente se rispetti le tradizioni! Tipica ricetta italiana raffigurata in film d’animazione famosi come Lilli e il Vagabondo della Disney, non può che essere replicata fedelmente. Anche perché non è difficile, ma bisogna attuare alcuni accorgimenti che non ti faranno commettere alcun errore, e soprattutto faranno ballare le tue papille gustative!

Come augurare a tutti buon Natale, se non preparando delle leccornie per i pranzi e le cene con i parenti? Le polpette al sugo non possono mancare, anche perché si realizzano in poche e semplici mosse! Riuscire ad impressionare gli ospiti con la semplicità indica che si è dei veri chef in cucina.

Diciamolo, non è importante preparare chissà quale piatto, ciò che conta è mangiare felici tutti insieme! Soprattutto, puoi aggiungere un antipasto facile e veloce, ed il gioco è fatto!

Sei pronto per conoscere i trucchi da chef? Rimarrai senza parole, quando vedrai quanto è facile preparare il piatto in questione. Sai che quasi nessuno conosce questo passaggio?

Polpette nel sugo perfette? Ecco la ricetta imbattibile!

Sai che puoi completare le tue portate con un dolce tradizionale e fatto in casa? C’è una tecnica perfetta per preparare il panettone, non ti servono chissà quali strumenti, ma soltanto tanta voglia di fare e passione per la cucina. Durante le feste ci si può sbizzarrire, puoi anche optare per qualcosa di meno classico e più stravagante. Insomma, tieniti pronto, perché con il menù di oggi non si scherza, farai tutto subito!

In totale perderai circa una mezz’oretta, ma la preparazione si fa in quattro quattr’otto! Ci vogliono circa 15 minuti per unire e lavorare gli ingredienti, e la cottura dura 20 minuti. Ti servirà del macinato magro di bovino, un uovo, formaggio, il parmigiano è ottimo, sale quanto basta, spezie varie come pepe, curcuma e qualche pezzetto di finocchietto, e tanto tanto prezzemolo.

L’olio d’oliva ovviamente non può mancare! Quindi, rimboccati le maniche perché dovrai sporcarti le mani. Metti insieme tutti gli ingredienti ed impasta, se vuoi rendere più morbido il composto, aggiungi un po’ di latte per ammorbidire, vedrai quanto saranno soffici.

Alla fine, aggiungi poco a poco del pan grattato, non troppo altrimenti diventeranno dure come pietre. Cerca di dosare al meglio gli ingredienti, è il modo giusto per renderle compatte, solide ma succose dentro.

Fin qui tutto bene, abbiamo capito che basta mettere insieme tutti gli ingredienti ed unirli per bene. Ma come avviene la cottura? Il trucco è non buttare subito le polpette nel sugo, il quale nel frattempo lo stai lentamente preparando a parte, ma bisogna fare un’altra operazione che quasi nessuno conosce.

Mettile in una padella insieme ad un pezzetto d’aglio, una carota tagliata a pezzetti, del sedano e un po’ d’acqua con olio, ed infine sfumale con del vino, bianco o rosso quello che preferisci. Falle scottare in tutte le parti. Dopo aver fatto questo trucco del mestiere mettile nel sugo di pomodoro, e a fiamma bassa mescola dolcemente di tanto in tanto, vedrai che leccornia!

A crudo, quando ormai è tutto pronto, metti un bel giro d’olio extravergine d’oliva, e il gioco è fatto. Si sente già da qui il profumo inebriante, le feste sono iniziate alla grande!