Panettone fatto in casa: pochi passaggi per un risultato delizioso

Con il panettone non si scherza, perché si prepara il dolce che per eccellenza rappresenta il Natale! Pensi che sia impossibile da realizzare in casa? Fidati che si può fare, soprattutto non ti servono chissà quali attrezzi e macchinari, anzi hai bisogno di rimboccarti le maniche, e presto sarà fatto. Segui questa ricetta imbattibile e stupirai tutti.

Realizzare un dolce tradizionale come il panettone spaventa, non temere perché sembra difficile, ma nella realtà non lo è. Ci sono dei passaggi da rispettare, ma nessuno di questi è così complesso da bloccare la tua voglia di imparare qualcosa di nuovo e rallegrare le papille gustative dei tuoi ospiti. Pranzo, cena a colazione, insomma durante le feste di Natale c’è sempre una buona ragione per mangiare, ma ricorda: rispetta gli accorgimenti più importanti. In questo modo, il tuo dolce sarà a prova d’errore, e la pancia tua e degli ospiti gradirà senza alcun dubbio!

Conosci la storia del panettone? E’ un dolce tipico milanese, che fa riferimento a due leggende. La prima ha a che fare con una storia d’amore, in cui Messer Ulivo degli Atellani, falconiere, è il protagonista innamorato di Algisa la bella figlia del fornaio. Allora, decide di farsi assumere per imparare il mestiere e stupire tutti, infatti è proprio con l’obiettivo in questione e quasi per caso che riesce ad inventare la ricetta.

La seconda, è quella di uno sguattero che va in aiuto dello chef di Ludovico il Moro. Tutto accade quando il dolce preparato dal cuoco si carbonizza perché rimasto per troppo tempo in forno, allora lo sguattero prende tutto ciò che aveva impastando farina, miele, uova e uvetta: fu un successo! Quando i nobili a cena chiedono il nome, lo chef risponde: “L’è ‘l pan del Toni”, da qui panettone!

Puoi optare per un dolce senza uvetta, esiste l’eterno rivale del panettone, cioè la ricetta perfetta per il pandoro, anche questo da fare senza alcun macchinario. Se invece la tua idea rimane quella del dessert tradizionale milanese, sei nel posto giusto!

Panettone fatto in casa? Ecco come devi fare!

Sai che puoi preparare in poche mosse anche la torta salata? E’ un ottimo modo per impiegare i prodotti che altrimenti butteresti, ma soprattutto per imparare altre ricette. Riuscire a stupire gli ospiti non è facile, ma puoi senza dubbio cercare nuove preparazioni, in modo da diventare un maestro dei fornelli! Se saprai fare il panettone, nessuno potrà pareggiarti, perché si sa, fatto in casa ha una marcia in più!

Innanzitutto, devi sapere i tempi: 10 di preparazione, 50 di cottura e 18 di lievitazione. Questa è la tempistica da rispettare, vedrai che con questo programma accurato il risultato sarà garantito, soprattutto ti permetterà di prepararti per bene.

Gli alimenti che ti serviranno per circa 6 persone sono: 60 g di lievito madre secco, 70 g di burro, 240 g di farina Manitoba (per rendere morbidissimo il tuo dolce), 60 g di zucchero, 2 g di malto, 1 tuorlo, e abbonda con l’uvetta e la tua frutta secca preferita!

I passaggi da fare sono semplici, ma estremamente accurati. Nella prima ciotola mescola zucchero, malto e acqua, in un’altra il burro e il tuorlo. Sbatti energicamente in entrambi i casi, perché nella prima operazione dovrà venirti uno sciroppo denso, nella seconda una crema spumosa, nella quale aggiungerai canditi, frutta secca e uvetta.

Alla prima ciotola aggiungi la farina, e inizia ad impastare. Dopo aver unito tutto, lascia lievitare per 12 ore in una stanza calda a circa 25°, poi altre 6 in forno a 35°. Infine, metti tutto in uno stampo e cuoci per 50 minuti a 175°, vedrai che risultato!