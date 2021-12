Il Paradiso delle signore: alleanze e tradimenti

Saranno come sempre tantissimi i colpi di scena che riguarderanno le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, trasmesse su Rai 1 ogni pomeriggio alle 16

Stiamo entrando nei giorni delle feste natalizie, ma i fan de “Il Paradiso delle Signore” possono stare tranquilli. L’ormai celebre “soap” del pomeriggio di Rai 1 (ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 16) andrà in onda regolarmente. Nessuna pausa, con le vicende del grande magazzino milanese degli anni ’60 che continueranno a tenere compagnia al pubblico. Al centro delle attenzioni di questi giorni c’è la situazione della contessa di Sant’Erasmo.

Lei e Flora, infatti, diventeranno complici. Il loro obiettivo comune sarà indagare sulla morte di Achille Ravasi. Non va trascurata nemmeno la vicenda che riguarda il direttore del grande magazzino Vittorio Conti, che ritroverà il sorriso e l’amore dopo l’allontanamento da Marta Guarnieri e il litigio con Tina. Ma non saranno queste le sole novità delle prime puntate del 2022.

Paradiso delle signore, festività natalizie difficili per la contessa

La morte di Achille Ravasi ha portato degli sconvolgimenti, e le sorprese non mancheranno. La Gentile potrebbe prendere le difese della contessa di fronte al giudice per difenderla. Intanto Flora scopre che suo padre, in realtà, non era un truffatore. Per questo motivo deciderà di non indagare più sulla sua morte. Sarà Ludovica a dare un consiglio prezioso alla giovane stilista. Vale a dire di evitare di farsi nemica la famiglia Guarnieri.

Intanto, il Natale farà sentire ancora più sola la contessa, che deciderà di andarsene per qualche tempo. Sceglierà Parigi come meta per fare delle riflessioni. Soltanto Flora e Umberto resteranno a Villa Guarnieri, con lui che proverà ad avvicinarsi sempre di più a lei. Stupirà la reazione della figlia di Achille, che forse si aspettava questo corteggiamento. Ma le sue vere intenzioni saranno indubbiamente diverse…