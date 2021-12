Alessandro Basciano prima del Grande Fratello Vip: trasformazione incredibile

Alessandro Basciano è un nuovo concorrente del Grande Fratello. Subito contro di lui ironia e forse un pizzico di invidia: cosa è successo

L’ingresso di Alessandro Basciano nella casa del Grande Fratello Vip non ha lasciato indifferenti nessuno. Si tratta di un personaggio che sicuramente si è fatto notare. Tra l’altro subito pizzicato da qualcuno, come Alex Belli che non è mancato in qualche critica. In particolare, tra gli argomenti che riguardano il nuovo entrato c’è il suo aspetto fisico. Molti dicono che il giovane si sia dato da fare con qualche ritocchino per essere più bello.

Al di là di tutto il risultato finale è sotto gli occhi di tutti, ma a quanto pare Belli lo ha voluto punzecchiare. Attacchi sia in puntata che su Twitter. “Anche se hai le stesse mie iniziali “AB”, sei un copia e incolla. E attenzione, le carte copiative non sono mai come gli originali”.

Alessandro Basciano e il suo cambiamento nel tempo: subito sommerso di critiche

Parole piccate da parte dell’attore, che è uscito ma che forse voleva rimanere ancora nella casa. Ma perché Alex attacca il buon Basciano? Le prese in giro sono nate per la dentatura di Alessandro. Si è rifatto i denti, ma a quanto pare per un problema di salute. Ecco perché il solito Alex lo ha preso in giro anche su questo, definendolo “American Smile”.

Tuttavia, quello alla dentatura non è il solito ritocchino, visto che l’ex corteggiatore si sarebbe anche sistemato le orecchie. Evidentemente erano un po’ a sventola ed è dovuto intervenire. Per ora il nuovo entrato sembra glissare e prenderla con stile. In realtà vuole soltanto godersi la sua nuova esperienza. Ma effettivamente qualche “aggiustamento” qua e la c’è stato.