Grande Fratello Vip, la gieffina vuole minaccia di ritirarsi: “Non ce la faccio”

Al Grande Fratello Vip la gieffina dopo la diretta con Alfonso Signorini minaccia di abbandonare il programma: ecco per quale motivo.

Al Grande Fratello Vip si respira aria di tensione e stranamente questa volta non c’entrano gli storici concorrenti di questa sesta edizione di Alfonso Signorini. In quanto ad essere in difficoltà sembrerebbero essere i nuovi arrivati. Che cosa è successo?

Ieri sera, dopo la diretta su canale 5, una delle nuove concorrenti si è lasciata andare ad un amaro sfogo affermando di non sapere se continuare o meno con quest’esperienza nella casa più spiata d’Italia. In quanto uno degli storici vipponi starebbe mettendo a dura prova la sua pazienza in quanto non farebbe altro che rimproverarla per tutto il tempo per come è solita fare le faccende di casa. Di chi stiamo parlando?

La concorrente in questione è Federica Calamme che sembrerebbe essere arrivata al capolinea con Manila Nazzaro, la regina della casa di quest’edizione del Grande Fratello Vip.

Federica Calemme abbandona il Grande Fratello Vip? Lo sfogo post diretta

Federica Calamme, subito dopo la diretta con il GF Vip, si è lasciata andare ad uno sfogo. In quanto sembrerebbe essere esasperata da Manila Nazzaro che non farebbe altro che rimproverarla per il suo modo di fare, nonostante lei ritenga di essersi comportata sempre in maniera molto carina nei suoi confronti.

Per questo motivo è convinta che a breve perderà la pazienza. Tanto da non sapere se proseguire o meno con il suo percorso nella casa più spiata d’Italia.

“Non lo so se ce la faccio a fare questo gioco“ ha ammesso la vippona, come riportato da Novella 2000. “Ragazzi sono sincera non credo di farcela“ ha subito aggiunto. “Ho del nervosismo in questo momento. In pratica è successo che è arrivata la nuova concorrente e visto che è amica di Eva, Manila e Valeria, io ho proposto di lasciare il mio letto a lei, così sta con loro che è loro amica. Manila si è risentita dicendo ‘Federica se ne vuole andare via da qui’. Ed è già da quando sono arrivata che Manila mi sta rompendo i cog**ni“ ha poi sbottato con i suoi compagni di viaggio.

“‘Federica fai questo, Fede fai quest’altro, hai sbagliato a mettere i piatti’ e basta dai. Io posso dormire anche sul divano, ma ogni cosa che faccio è sbagliata“ ha proseguito delusa dall’atteggiamento assunto dalla sua compagna di viaggio nei suoi confronti. “Dite che sono troppo fragile e non rispondo, ma non è vero. Ho anche risposto a tono, ma posso mandarla a fare in c**o?” ha poi concluso delusa.