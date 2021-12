Scintille dietro le quinte del GF Vip: clima rovente!

Il Grande Fratello Vip è andato in onda con il suo normale appuntamento del lunedì sera. La puntata è stata ricca di scontri, avvicinamenti e litigate.

I tre mesi passati nella Casa più spiata d’Italia si fanno sentire sulle spalle dei nostri concorrenti e sono diventati tutto più impazienti e suscettibili.

Ma non solo nella Casa: durante la puntata di lunedì 20 dicembre, le quinte hanno traballato. Urla, grida e tante scintille.

Vediamo insieme cosa è successo al GF Vip

La scintille tra Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini dietro le quinte del GF Vip

Durante l’ultima puntata del GF Vip, il conduttore Alfonso Signorini si è scontrato con l’opinionista Sonia Bruganelli.

Questo è accaduto quando la moglie di Paolo Bonolis stava dicendo il suo parere ad Alex Belli a proposito del suo comportamento con Soleil Sorge.

Signorini chiede la parola e ammutolisce Sonia, non lasciandola finire di parlare.

L’opinionista si alza innervosita dalla sua sedia rossa e va dietro le quinte infuriata nera. Torna al suo posto dopo un’ora e non perde tempo nel rispondere alla provocazione di Alfonso.

Il conduttore cerca di nascondere la tensione e recuperare un rapporto con la Bruganelli chiedendo la sua opinione sull’ex Temptation Island Nathalie Caldonazzo.

Sonia, donna forte e abbastanza permalosa, non perde tempo e sfodera la sua vendetta: “Non so che dirti, quando lo conosceremo meglio saprò cosa dirti. Comunque adesso mi ridai la parola?“.

Il pubblico in studio impazzisce e oltre agli applausi parte un coro all’unisono che grida: “Sonia, Sonia, Sonia“.

Signorini, cerca di sdrammatizzare e dice: “Povera Sonia, le ho tolto la parola“. Invece di recuperare, Alfonso si scava la fossa da sola: la sua frase sembra più una presa in giro.

“No, no, no, non è tanto che mi hai tolto la parola, è il modo che non è stato molto carino” controbatte notevolmente infastidita la Bruganelli.

“Amore ma, allora, ma poi ci spieghiamo durante il nero della pubblicità” risponde il conduttore e conclude: “Questa mi sembra la soluzione più intelligente“.

Ma cosa è successo quando Sonia Bruganelli, dopo le scintille, è andata dietro le quinte per un’ora?

Sonia Bruganelli: il dietro le quinte dopo le scintille al GF Vip

Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia, si trovava dietro le quinte quando Sonia Bruganelli è corsa in quella direzione dopo lo scontro con Alfonso Signorini.

La donna è apparsa molto innervosita e non aveva la minima intenzione di tornare al suo posto. Gli autori sono accorsi da Sonia e hanno provato in tutti i modi a convincerla di rientrare subito dopo la pubblicità.

“Mi dicono clima rovente. Tensioni dietro le quinte” scrive Giuseppe Candela sul suo profilo social e aggiunge: “Stanno provando a convincere la Bruganelli a rientrare, ma lei per ora si rifiuta“.

Questa versione viene confermata dall’affidabile portale di gossip Agent Beast che scrive: “Finalmente una vera dinamica! Sonia è nera, ha lasciato lo studio, gli autori hanno provato a trattenerla e farla calmare, ma non ha voluto sentire ragioni“.

Sonia Bruganelli è una primadonna e come tale, odia tutti quelli che le vanno contro. Una volta tanto Alfonso Signorini ha preso la situazione in mano e la moglie di Bonolis ha dovuto fare le bizze come i bambini.

Prima criticava tanto il mondo dello spettacolo e poi si offende se le telecamere non sono su di lei? Dopo le scintille con Alfonso Signorini è riuscita solo a scappare dietro le quinte senza affrontare il conduttore, nonché personaggio televisivo che l’ha invitata al suo GF Vip