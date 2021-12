Tina Cipollari prima del successo: la diva di Uomini e Donne irriconoscibile

Maria Concetta Cipollari, questo il vero nome di Tina Cipollari, che invece è il suo nome d’arte, è nata a Viterbo il 14 novembre del 1965. Scopriamo come era da giovane

Può essere più o meno simpatica, ma non c’è dubbio che Tina Cipollari è ormai una vera e propria diva della televisione. Famosissima grazie a “Uomini e donne” con Maria De Filippi, è da anni un perno essenziale del noto dating show di Canale 5. Sempre frizzante e polemica, è lei ad animare i dibattiti in studio con tronisti e corteggiatori. E poi è bene dirlo, Tina è da sempre affascinante e cattura le attenzioni di chi sa apprezzare la sua bellezza decisamente “carnosa” e genuina.

Oggi Tina non è più una ragazzina, e seppur con qualche chilo in abbondanza ha indubbiamente il suo fascino. Tuttavia il suo aspetto non è sempre stato così. E’ bella anche oggi, ma quando era giovane sembrava quasi un’altra persona. Il suo vero nome, o meglio completo, è Maria Concetta Cipollari, ed è nata a Viterbo il 14 novembre del 1965.

Tina Cipollari da giovane: splendida e “abbondante” anche con qualche chilo in meno

Abbiamo cominciata a vederla in tv nel 2000, ovviamente a “Uomini e donne”, che è rimasta poi il suo habitat naturale. E’ entrata nel dating di Maria De Filippi come corteggiatrice e poi è diventata tronista (ossia chi deve essere corteggiata) fino a essere una sorta di simbolo vivente del programma. Nel periodo di maggior successo l’abbiamo vista anche a due edizioni della defunta “Buona Domenica” con Maurizio Costanzo. Dopo una breve assenza da “Uomini e donne” è tornata in studio in pianta stabile come opinionista e commentatrice.

L’abbiamo vista anche ospite in molte trasmissioni e concorrente di Pechino Express. Nel 2005 si è sposata con Chicco Nailli, dal quale ha avuto 3 figli. Poi la separazione nel 2018. Oggi Tina risulta essere single. Suo tratto caratteristico è il seno abbondante, che per lei spesso è stato un problema, anche quando era magra.