Quali sono i segni zodiacali che divorziano di più? Ecco i primi tre

Oggi scopriremo quali sono i segni zodiacali che divorziano di più. Ecco la classifica dei primi tre: scopri se c’è anche il tuo segno zodiacale

Non tutti sanno che un determinato comportamento può dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Oggi parleremo dei segni zodiacali che divorziano di più, quelli che non dovrebbero mai sposarsi perché non sono fatti per il matrimonio. Scopriremo insieme quali sono i primi tre in questa curiosa classifica.

Ognuno manifesta il proprio carattere in maniera diversa. C’è chi mostra maggiormente i propri pregi o difetti e chi, al contrario, tende a nasconderli. È una questione di abitudini e cultura. I segni zodiacali possono interferire in questo genere di scelte o di comportamenti. Ed è proprio ciò che vogliamo scoprire oggi.

Abbiamo già visto quali sono i segni più affamati, quali sono i segni più diffusi, quali sono i segni più deboli e quali sono i segni più permalosi. Oggi scopriremo invece quali sono i segni zodiacali che divorziano di più. Ecco la classifica dei primi tre.

I segni zodiacali predisposti al divorzio

Sagittario: al terzo posto in questa singolare classifica troviamo il segno del Sagittario. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco hanno bisogno di libertà. Nelle relazioni durature, il Sagittario perde di vista le priorità più importanti, finendo spesso per rovinare tutto. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sanno anche essere molto romantiche. Per questo motivo, quando il partner le delude, fanno fatica a perdonare e pongono fine alla relazione.

Pesci: al secondo posto in questa curiosa classifica troviamo il segno dei Pesci. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco si sentono schiacciati dal matrimonio. Se decidono di sposarsi, prima o poi arriverà il divorzio. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco tendono ad infastidirsi per qualsiasi comportamento ambiguo del partner. Spesso si allontanano anche per un piccolo sospetto e l’unico passo che resta da fare è chiedere il divorzio.

Acquario: al primo posto in questa particolare classifica troviamo il segno dell’Acquario. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco non amano i matrimoni, nemmeno quelli degli altri. Questo segno ritiene che il matrimonio sia un modo per irrompere nella vita di un’altra persona, una sorta di invasione della libertà altrui. Se si sposano, sin da subito se ne pentono e iniziano a pensare al divorzio. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco non vedono l’ora di porre fine ad una relazione importante, soprattutto quando non si sentono a proprio agio.