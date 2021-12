Jessica Selassiè crolla al GF Vip: la reazione di Giacomo Urtis spiazza

Jessica Selassiè ha avuto un crollo al Grande Fratello Vip e la reazione di Giacomo Urtis ha lasciato tutti quanti di stucco.

Jessica Selassiè al GF Vip ha iniziato a mostrare i primi segni di cedimento. La Principessa aveva reagito di buon all’ingresso dei nuovi vipponi. In particolar modo di Alessandro Basciano, per cui ha sempre mostrato un certo interesse.

Anche lui, per certi versi, ha sembrato ricambiare. Anche se poi ha gettato le sue attenzioni anche su Sophie Codegoni, molto amica della Principessa, e lei non è sembrata affatto infastidita. Questo, in maniera inevitabile, ha portato ad una frattura tra le due. Tant’è che hanno avuto qualche incomprensione e Jessica ha accusato l’ex tronista di Uomini e Donne di essere incoerente in quanto direbbe una cosa, di rispettarla e di metterla al primo posto, per poi fare l’esatto opposto.

Giacomo Urtis punge Jessica Selassiè al Grande Fratello Vip

Jessica Selassiè nelle scorse ore si è lasciata andare ad un amaro sfogo al Grande Fratello Vip, raccontando al pubblico del piccolo schermo, che da casa segue il tutto con attenzione, le sue insicurezze e per quale motivo aveva scelto di mettersi in gioco in un contesto come questo.

“Mi sono stufata di essere felice per gli altri“ ha ammesso la Principessa, quando Sophie le ha confidato di non trovare Alessandro Basciano affine alla sua personalità. “Credo sia naturale che mi piaccia passare del tempo con una persona che mi interessa. Non devo basare questo percorso sull’amore? Sono venuta qua a posta. Cioè anche, io questo percorso lo baso anche sull’amore, fuori non ho trovato nessuno e speravo qui dentro” ha ammesso, dichiarando di essere entrata al Grande Fratello Vip con la speranza di poter trovare un ragazzo con cui iniziare una relazione, un po’ com’è successo per Giulia Salemi e Rosalinda cannavò per la passata edizione.

“Poi di 10 uomini 8 erano sposati, se ti pare normale. Io mi sento sola, dopo l’ora di pranzo spariscono tutti e non so con chi stare” ha confidato, come riportato dal portale Biccy. “Per Miri è arrivato Biagio, Lulù è con Manuel, tu con Ale adesso e io non so cosa fare spesso. Nessuno mi vuole, nessuno mi tocca. Non ho mai incontrato uno che ho dovuto rifiutare io“ ha poi concluso e durissima è stata la reazione di Giacomo Urtis alle sue parole.

“Se non ha uno da cinque anni il problema è suo perché qualcuno che se la piglia in giro c’è, è una bella tipa. Che uno debba aspettare che al GF entri un bonazzo per te beh no, il bonazzo deve anche decidere con chi stare. Non è che se entra un bonazzo è per te”.