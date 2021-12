Davide Graceffa: messaggio inaspettato dopo Matrimonio a prima vista

Davide Graceffa, l’ex protagonista di Matrimonio a Prima Vista fa una confessione inaspettata su Instagram e lancia un chiarimento importante

E’ stato uno dei grandi protagonisti di Matrimonio a Prima Vista. Nell’ultima edizione del programma di Real Time, gli spettatori si sono appassionati alla sua storia con Martina Manoni. Parliamo di Davide Graceffa: i due si sono sposati il giorno stesso in cui si sono conosciuti, e lui è sembrato innamorarsi davvero della “sua” donna. Tuttavia, le cinque settimane di prova non sono andate bene, ed è arrivato il quasi sempre consueto divorzio. Tuttavia, è stata la donna a spingere fortemente per mollare tutto e fare un passo indietro.

Ad appassionare il pubblico la determinazione con cui Davide ha provato a convincere Martina a rimanere insieme. Un atteggiamento da vero innamorato, tanto che il ragazzo è stato anche criticato. Il suo comportamento è stato giudicato troppo da “zerbino” e accondiscente. Dall’altro lato Martina ha dato l’impressione di essere la donna (forse) più attratta dagli uomini che hanno un atteggiamento più duro che da quelli dolci. Difficile saperlo, ma per Davide non c’è stato verso.

Matrimonio a Prima Vista, l’inaspettata confessione di Davide Graceffa

E a sorprendere ancora i suoi follower è arrivato un messaggio inaspettato sul suo account Instagram. Davide si è mostrato assieme a un’altra donna, e la foto ha stupito tutti, Ma allo stesso tempo è arrivato anche un importante chiarimento. “E poi vi presento Mabel – ha scritto Graceffa accompagnando il post – colei che mi ha iscritto a Matrimonio a prima vista e mi ha permesso di vivere questa straordinaria esperienza. Che dire lavoriamo insieme da 13 anni fianco a fianco, e per me è come se fosse una sorella”.

“Mi nutro tantissimo dei suoi consigli, e non finirò di ringraziarla per tutto quello che fa per me. Ma soprattutto per sopportarmi tutti i giorni al lavoro”. Poi arriva l’importante chiarimento: “PS: non siamo innamorati ma ci vogliamo un mondo di bene”. Insomma, un ringraziamento all’amica che l’ha iscritta al dating show. Che sia un particolare indizio?