Notte sotto le coperte al Grande Fratello vip: salta fuori la verità

Al Grande Fratello Vip nel cuore della notte è saltata fuori la verità. Ecco cosa succede quanto tutti dormono nella casa.

Al Grande Fratello Vip è tempo di confessioni. Soprattutto nel cuore della notte, è in quel momento infatti che i vipponi nostrani si lasciano andare a confidenze varie e rivelano cose che di giorno probabilmente non avrebbero mai confidato.

Soprattutto per quanto riguarda i nuovi ingressi che hanno scombussolato e non poco le dinamiche tra i vipponi storici di questa sesta edizione. In particolar modo Alessandro Basciano che in un primo momento si era detto interessato a conoscere Sophie Codegoni e Soleil Sorge, ma non ha mancato nel mostrare anche una certa curiosità nei confronti di Jessica Selassiè.

E se Soleil si è fatta da parte, la Principessa si è detta molto interessata a lui e per questo ha chiesto un chiarimento a Sophie che in un primo momento ha smentito ogni interesse verso il nuovo arrivato per poi spifferargli ogni cosa.

Sophie Codegoni “tradisce” Jessica Selassiè e spiffera tutto a Basciano

Sophie Codegoni ha subito negato ogni tipo di interesse nei confronti di Alessandro Basciano, rassicurando Jessica Selassiè che vengono prima lei e Gianmaria Antinolfi e per questo motivo non si lascerebbe mai andare con lui. Peccato che poco dopo abbia deciso di rivelare il tutto al diretto interessato, ammettendo invece l’esatto contrario. Ovvero di essere interessata a lui e non poco, sia dal punto di vista fisico che mentale.

“Jessy è venuta da me a dirmi che sono str***a perché in realtà mi piaci tu anche se dico di no“ ha esordito l’ex tronista di Uomini e Donne. “Mi ha proprio detto ‘sai che piace anche a me, quindi se ti piace devi dirmelo’. Io le ho detto che ci può essere un interesse a livello fisico e forse mentale. Poi anche caratterialmente mi piaci“ ha concluso, rivelando di provare un certo interesse nei confronti di Basciano, che sembrerebbe anche ricambiare visto che ogni occasione è buona per stare in sua compagnia, ma come reagirà la Princess?

Sophie a Jessica: “Amore figurati non mi interessa Alessandro, anzi mi faccio da parte perché so che piace a te” Sempre Sophie: #GFVIP “no amore abbiamo solo fatto una partita a biliardo”. pic.twitter.com/VgafQjeKCh — PRINCESS♡JESSICA ❥ supported (@twssofia) December 23, 2021

Al Grande Fratello Vip c’è un nuovo triangolo amoroso e forse del tutto inaspettato, considerato che tutti pensavano che ancora una volta la “rivale” di Sophie sarebbe stata Soleil invece è stata Jessica Selassiè, che ha messo anche lei gli occhi sul nuovo arrivato Alessandro Basciano.