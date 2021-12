Mario Agliata, ex fidanzato Federica Calemme: il messaggio per il GF Vip

Mario Agliata è l’ex fidanzato di Federica Calemme, nuova concorrente di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip, e il suo strano messaggio non è passato inosservato.

Mario Agliata è l’ex fidanzato di Federica Calemme, nota al pubblico del piccolo schermo per essere una delle nuove concorrenti di Alfonso Signorini. Federica è entrata nella casa del GF Vip per popolare la casa più spiata d’Italia in vista del nuovo prolungamento. In quanto il reality show sarebbe dovuto terminare a dicembre, ma visti gli ottimi ascolti l’azienda ha deciso di prolungarne la messa in onda fino a marzo e per questo motivo c’era bisogno di nuovi vipponi.

Federica è stata selezionata tra loro e non appena ha varcato la famosa soglia rossa non è passato inosservato il messaggio del suo ex fidanzato. I due hanno avuto una storia d’amore durata ben 4 anni e Agliata è piuttosto noto nell’ambiente per essere un bravissimo dj.

Per questo motivo non appena ha scritto uno strano messaggio rivolto a lei, è subito stato notato dagli utenti della rete.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Doccia fredda al GF Vip: gieffino mollato dalla fidanzata

Lo strano messaggio di Mario Agliata, l’ex fidanzato di Federica Calemme del GF Vip

Il messaggio di Mario Agliata, l’ex fidanzato di Federica Calemme, non è di certo passato inosservato, come abbiamo avuto modo di potervi accennare, ai fedeli sostenitori del Grande Fratello Vip che non hanno potuto fare a meno di notare la dedica che lui ha voluto scrivere sul suo profilo Instagram in occasione dell’ingresso di lei nella casa più spiata d’Italia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Grande Fratello Vip, la gieffina vuole minaccia di ritirarsi: “Non ce la faccio”

“Volevo augurarti buona fortuna. So che questo è il tuo sogno e goditelo cercando di essere come sei. Sono stato felice per te alla notizia perché nella gioia e nel fallimento ci siamo sempre stretti. Ora che siamo entrambi concentrati sui nostri obiettivi, ti auguro che questo sia un trampolino di lancio per prenderti la scena perché io lo avevo capito 7 anni fa che eri destinata ad altre cose ed il fatto che io ci sia o meno non cambia nulla” ha esordito il dj nelle sue Instagram stories.

“Io sono radicato in una parte del tuo cuore come tu in una cavità del mio, il resto non conta e le parole se le porta via il vento. Credere nei nostri sogni è quello che ci ha accomunato per 6 anni ma sapevamo entrambi che io per te e tu per me eravamo un impedimento, vincilo perché le tue vittorie fanno parte di me e le mie di te, penso che questo sia vero amore ed amare non sia condividerne la quotidianità ma la felicità dell’altro” ha poi concluso, lasciando intendere che nonostante la fine del loro amore siano in ottimi rapporti.