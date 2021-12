Doccia fredda al GF Vip: gieffino mollato dalla fidanzata

Al GF Vip per il nuovo concorrente è arrivata una doccia fredda. La fidanzata avrebbe deciso di troncare la loro relazione! Ecco per quale motivo avrebbe preso tale decisione.

Al GF Vip non c’è pace per i vipponi di Alfonso Signorini e il discorso non vale per gli storici che albergano nella casa più spiata d’Italia dagli inizi di settembre, ma anche per i nuovi arrivati.

Secondo fonti vicine a Novella 2000, uno dei concorrenti potrebbe trascorrere delle feste non proprio tranquille. In quanto pronto a ricevere una bella doccia fredda nei prossimi giorni. Il motivo? La sua fidanzata avrebbe deciso di troncare la loro relazione perché ha visto qualcosa che non avrebbe mai voluto vedere durante il suo percorso al GF Vip, ma di chi stiamo parlando?

La risposta è molto semplice. Il concorrente in questione è Biagio D’Anelli che fin dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia si è subito dimostrato molto legato a Miriana Trevisan.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Clima rovente al GF Vip: scintille dietro le quinte

Biagio D’Anelli mollato al GF Vip: la fidanzata su tutte le furie

Biagio D’Anelli fin dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip ha sempre avuto un legame speciale con Miriana Trevisan. I due passano le ore a coccolarsi e lei si è perfino dichiarata a lui, ammettendo di provare una doppia attrazione nei suoi confronti. In quanto il nuovo concorrente di Alfonso Signorini la incuriosisce non solo dal lato estetico ma anche da quello mentale.

Lui n’è è rimasto lusingato ed ha accettato tutti i complimenti, per poi freddarla rivelando di avere una donna al di fuori del programma, ma nonostante ciò non si è mai fermato, restando sulle sue convinzioni e sbilanciandosi nei confronti dell’ex ragazza di Non è la Rai.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Grande Fratello Vip, la gieffina vuole minaccia di ritirarsi: “Non ce la faccio”

Per questo motivo la sua fidanzata avrebbe deciso di mettere un punto alla situazione e di non voler più proseguire la sua storia d’amore. Silvana Curcio, la fidanzata di Biagio D’Anelli, sembrerebbe essere dunque più intenzionata che mai a voler interrompere la loro storia d’amore.

I due sarebbero fidanzati da diversi anni e l’annuncio venne fatto in diretta televisiva negli studi di Barbara d’Urso, dove il suo ex opinionista aveva ammesso di essersi innamorato per la prima e di vivere con la sua compagna in Germania. Nel caso la sua relazione dovesse realmente concludersi, sarebbe alquanto bizzarra che sia stata annunciata in diretta tv e proprio nello stesso modo potrebbe arrivare a scrivere il suo capitolo finale.

Biagio D’Anelli al GF Vip darà vita al nuovo triangolo amoroso, andando a raccogliere l’eredità di Alex Belli?