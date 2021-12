Royal Family: la decisione di Elisabetta che terrorizza l’Inghilterra

La Regina Elisabetta ha preso una decisione che molte persone considerano folle. In Gran Bretagna c’è una grandissima preoccupazione

Le vicende che riguardano la Royal Family britannica riescono ogni volta a fare il giro del mondo in pochissime ore. E non è necessario che debba accadere qualcosa di straordinario per sbattere in prima pagina i membri della monarchia inglese, basta una dichiarazione, una piccola gaffe o una semplice uscita ufficiale. Anche un abito di una principessa è spesso oggetto di discussione.

Diversi contenitori pomeridiani televisivi e radiofonici dedicano ore di trasmissioni alla Royal Family. Da quando Harry e Meghan hanno deciso di lasciare la Gran Bretagna, la monarchia inglese trova tantissimo spazio in tutte le redazioni del mondo. I Sussex, infatti, hanno acceso le luci dei riflettori dei media, riuscendo a trasformare una lite familiare in un affare di stato.

L’ex attrice statunitense e suo marito hanno lasciato l’Inghilterra circa due anni, decidendo di trasferirsi oltreoceano. Dopo un breve soggiorno, per questioni legate alla privacy, i Sussex hanno preferito trasferirsi negli Stati Uniti d’America, precisamente nella Contea di Santa Barbara, in California. La loro villa di Montecito ha un valore di circa 14 milioni di dollari.

Ma il membro più famoso della Royal Family resta la Regina Elisabetta. L’anziana sovrana ha vissuto un anno complicato a causa della morte del marito ma non ha perso la sua vitalità. Nelle ultime ore circolano alcune voci su una sua decisione che avrebbe spaventato molte persone nel Regno Unito. Vediamo insieme di cosa si tratta e perché questa notizia è così importante per il popolo inglese.

Ti potrebbe interessare anche – “Ho pensato di togliermi la vita”: dichiarazione choc dell’ex gieffina

La folle decisione di Elisabetta che spaventa l’Inghilterra

Ormai ci siamo, tra pochi giorni sarà Natale e molte famiglie si riuniranno per celebrare questa festa. Anche la Royal Family è pronta a farlo ma pare che ci sia qualche piccolo problema. La variante Omicron sta prendendo sempre più piede in Inghilterra, soprattutto nella capitale londinese. Nonostante questo, Elisabetta II ha preso una decisione che ha destabilizzato il paese.

L’anziana sovrana non ha nessuna intenzione di rinunciare alle tradizioni natalizie, nonostante la pandemia. Mentre i cittadini britannici dovranno festeggiare con l’imposizione di diverse restrizioni, Sua Maestà ha deciso di invitare circa 50 persone al tradizionale pranzo che precederà il Natale con tutta la Royal Family. Ci saranno molti parenti, con il rischio di creare inutili assembramenti.

Lo riporta il Daily Mail, citato in Italia dal Corriere della Sera. La storica tradizione prevede che la Regina Elisabetta si trasferisca il giorno dopo nella tenuta di Sandringham, nel Norfolk. Di solito, la madre di Carlo si sposta in treno, quest’anno, per accelerare il viaggio, userà un elicottero. Ma la notizia del pranzo con 50 invitati ha sconvolto il popolo inglese, che dovrà fare i conti con diverse restrizioni in vista del prossimo Natale.

Sullo stesso argomento – Royal Family: incredibile, anche la Principessa lascia Londra!

Elisabetta non avrebbe ascoltato i consigli dei suoi parenti, secondo i quali sarebbe stato opportuno annullare questo evento. Questa decisione potrebbe mettere in imbarazzo Boris Johnson, che da alcune settimane ha invitato la popolazione inglese ad evitare di assembrarsi per il pranzo di Natale. In questi giorni, in Inghilterra stanno morendo circa 150 persone al giorno a causa del Covid-19.