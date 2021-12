E’ stata la coppia di Vite al limite più chiacchierata: ecco cos’è successo dopo

La sesta stagione di Vite al limite è stata caratterizzata da una coppia amorevole, che si è distinta per dei comportamenti davvero assurdi

Tra le tante stagioni di Vite al Limite, alcune di queste e in particolare la sesta sono state caratterizzate da alcuni personaggi davvero particolari, che sono rimasti nel cuore degli spettatori. In alcune occasioni certi pazienti sono entrati nella clinica del dottor Nowzaradan a Houston in coppia. Fratelli, coniugi oppure sorelle.

E’ il caso di due fidanzati che sono diventati molto famosi, entrando in fretta nell’immaginario del pubblico del docu-reality di Real Time. si tratta di due pazienti affetti entrambe da una gravissima obesità, che si sono rivolti in condizioni disperate al dottor Now. Le due donne, Lee Sutton e Rena Kiser, cercavano l’aiuto dell’esperto chirurgo bariatrico, un vero e proprio personaggio “cult” della tv.

Leggi anche – 600 kg in due: dopo Vite al limite, l’incredibile trasformazione

Vite al limite, la coppia di fidanzati che si mette in goco

Sommando il loro peso si sfioravano i 600 chili: una condizione incompatibile con una vita serena, soprattutto in relazione a quella di coppia. La situazione più problematica riguardava l’uomo: Lee, infatti, pesava ben 320 kg. Il dottor Now ha capito che il loro problema era innanzitutto psicologico: per questo ha predisposto una cura in analisi da fare in coppia. Lee gestiva male la sua rabbia e si sfogava con Rena.

Leggi anche – Dopo Vite al limite, inizia l’incubo: il racconto di un concorrente

Le cose poi sono migliorate, ed entrambi hanno perso circa 100 chili in tempi relativamente veloci. Addirittura la donna è arrivata a dimezzare il suo peso, raggiungendo i 115 chili. Un po’ meno per Lee, che ha comunque raggiunto un peso più accettabile. Entrambi sono comunque scesi molto sotto i 200 kg e dovranno sottoporsi a un intervento per rimuovere la pelle in eccesso, che come risaputo non “dimagrisce”. Ma i cambiamenti più importanti ci sono stati fuori:a un certo punto i due si sono lasciati. La causa un presunto tradimento di Lee nei confronti di Rena. Il tutto con un post su Facebook poi cancellato, che ha sconvolto i follower della coppia. Da allora è rimasto il silenzio, anche se Rena segnala sul social di essere ancora fidanzata.