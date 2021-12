“Mi piaci, vuoi giocare con me?”: atmosfera bollente al Grande Fratello Vip

Al Grande Fratello Vip l’atmosfera diventa bollente. Tra i due vipponi sembra essere scoppiata la scintilla della passione.

Al Grande Fratello Vip, nonostante siamo in inverno, le temperature non fanno altro che salire! Le atmosfere nella casa più spiata d’Italia diventano sempre più bollente e come ogni dinamiche che si rispetti all’interno del programma, è stata una festa a dar vita il tutto.

In occasione del compleanno di Sophie Codegoni, i vipponi si sono lasciati andare a qualche ora in piena spensieratezza dove tra una battuta e l’altra si sono fatti avanti e rivelato le loro attenzione. Al pubblico della rete però non è sfuggito il nuovo avvicinamento che ha visto protagonisti Alessandro Basciano e Soleil Sorge.

Il nuovo arrivato non ha mai nascosto di provare una certa attrazione per la protagonista indiscussa del Grande Fratello Vip e ieri si è allontanato con lei sui divanetti, dichiarandole il suo interesse e non solo. Alessandro ha messo in difficoltà la Sorge, affermando chiaramente di voler andare fino in fondo con lei. Ma come avrà reagito Soleil?

Alessandro Basciano mette in difficoltà Soleil Sorge al Grande Fratello Vip

Alessandro Basciano ha scelto di dichiararsi a Soleil Sorge, affermando di essere molto preso da lei e che vorrebbe avere l’opportunità di poterla conoscere a fondo.

L’ex protagonista di Temptation Island non ha potuto fare a meno però di farle notare che purtroppo, data la scorsa puntata, in soli pochi giorni si è creato una brutta reputazione all’interno del GF Vip in quanto tutti ritengano che lui voglia trovare una ragazza con cui creare dinamiche nel programma, ma ci tiene a farle sapere che le cose non starebbero affatto così.

“Questo sono io, non è vero che voglio giocare“ ha esordito Basciano nelle scorse ore. “Il fatto è che se mi avvicino io a una di voi pensano tutti male, se lo fa un altro nessuno dice nulla. Ti assicuro che non gioco, perché se mi piace una persona, mi piace e basta” si è poi dichiarato.

“Se mi piace qualcuna qua dentro? Perché secondo te non mi piaci tu? E ok che ripeti che sei fuori dai giochi, ma lascia stare questo. Sei una persona che mi prende molto di testa, perché sai parlare, sei sveglia, forte. Tu non sei fuori dai giochi, tu mi piaci. C’ho provato solo con te praticamente“ ha dichiarato Alessandro, come riportato da Biccy, ma quando Soleil gli ha fatto presente che lei ha una persona al di fuori del programma lui ha rincalzato la dose affermando che se fosse stata davvero innamorata non si sarebbe spinta così oltre con Alex Belli.

“Vuoi vedere come so giocare? Bene, te lo faccio vedere, iniziamo a giocare da domani, ma io e te…” ha poi concluso.