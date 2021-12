Altro che pace, alta tensione al GF Vip: “Mi sta rompendo i cog*ioni”

Qualcuno ha detto pace? Al GF Vip questa parola sembra svanire nel nulla, soprattutto dopo le ultime rogne che sono state protagoniste del recente appuntamento. Dibattiti, uscite ed entrare di scena, siete pronti per vedere la prossima guerra in atto?

Ebbene sì, si sta parlando sempre più di guerre in questo GF Vip. Non c’è un gieffino, forse l’unico escluso da questo cerchio è l’illusionista della casa, il buon Giucas Casella, a non essere entrato nel girone dei litigiosi. Forse con l’aria natalizia si può sperare in un clima di tregue, oppure non ci sono più speranze? La risposta è abbastanza chiara: la parola scontro anima la casa più spiata e chiacchierata d’Italia. I vipponi entrano in pieno conflitto, chi avrà la meglio?

Quasi come i fili pronti a scoppiare in un cortocircuito, la casa del GF Vip è sul punto di esplodere! Sembra come quando una bomba ad orologeria è pronta per saltare in aria, e il conduttore, Alfonso Signorini deve stare attento a che filo toccare! Insomma, la tensione è alla stelle, le polemiche avanzano, e tempo per l’amore non ne è rimasto molto.

Meno male che non è del tutto così, perché sembra proprio che anche un altro tipo di tensione stia imperversando dentro la casa. Testimone di ciò la notte bollente vipponi al Grande Fratello Vip, il pubblico a casa è rimasto letteralmente senza parole per il livello di intensità del rapporto raggiunta.

Tra amori, urla e insicurezze, c’è sempre spazio per una situazione familiare ai gieffini: la quiete prima della tempesta. Anche se di tranquillo c’è ben poco nelle sue parole! Ecco la verità di quanto accaduto di recente durante l’intima confessione dove salta fuori tutto.

GF Vip, scontro in atto, nessuna tregua!

Il confronto si tramuta presto in scontro, specialmente anche tra chi aveva parlato di pace. E’ il caso del gieffino che è pronto a tutto pur di andare contro la sua rivale, destando sconcerto proprio tra chi credeva che invece le cose fossero sul punto di andare diversamente. Non c’è più nulla di cui stupirsi, se litigano conduttori e opinionisti, figuriamoci coloro che convivono forzatamente per 24 ore su 24! Le tensioni aumentano anche perché non è così facile integrarsi subito nel gruppo.

Questo trio chi se lo sarebbe aspettato? Si tratta di Manuel Bortuzzo, Lucrezia Selassié e Federica Calemme! L’ultima new entry, l’ex Professoressa del programma di Rai 1 L’Eredità, non ha paura di scatenare il caos, infatti si lascia andare a delle parole abbastanza pesanti.

L’origine della sua rabbia, infatti da questo frame si può benissimo vedere come i due fidanzatini, Manuel e Lulù cerchino di rassicurarla, è dovuta al comportamento di una vippona che in genere è molto amata da tutti: Manila Nazzaro.

Sarà la competizione di aver partecipato entrambe a Miss Italia, una ha vinto nel 1999, l’altra è stata solo una concorrente nel 2017, ma le due sembrano proprio non potersi vedere. Nello specifico, pare che sia proprio la Miss Senior Manila a non tollerare la giovane modella e indossatrice originaria di Napoli.

Quasi come una mamma con la figlia, la Nazzaro le indica cosa fare e cosa non fare, anche con un tono che sembra richiamarla. Proprio questo aspetto sembra non andare giù alla Calemme, la quale sbotta in una frase abbastanza pesante. La miccia si sta accendendo, quando scoppieranno le scintille?

L’antipatia salterà presto fuori, o si tratta di una banale incomprensione? Restiamo aggiornati, perché di sicuro una delle due farà un passo avanti in quella che sembra una vera discussione in arrivo.