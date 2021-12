La candeggina è senza dubbio uno dei prodotti più utilizzati per la pulizia della casa. E’ chiaro che non bisogna abusarne, dato che è altamente inquinante e inspirarla non fa certo bene alla salute, ma non si può negare la sua utilità in certi casi. La cosa più importante è saperla maneggiare per non fare pasticci! Ecco che tecnica usare per salvare i tuoi capi da macchie incancellabili.

Se vuoi avere cura dei vestiti e al tempo stesso igienizzare tutto alla perfezione, anche perché di questi tempi igienizzare un po’ di più non fa mai male, devi conoscere degli aspetti importanti. L’utilizzo della candeggina deve essere fatto in maniera opportuna, altrimenti rischierai di fare dei danni irreparabili. Innanzitutto, stai attento a non farla andare negli occhi, e non metterla e portata dei bambini, basta una distrazione per avere un grosso guaio. Inoltre, non abusarne, perché i tuoi vestiti diventeranno, aridi, secchi, stinti e pieni di macchie terribili! Ecco la soluzione perfetta.

Situazioni in cui i vestiti si tingono di chiazze giallastre antiestetiche si verifica quando si espongono al sole i capi trattati con lavaggio a candeggina. Bisogna ricordare che non devono essere assolutamente essere esposti al sole altrimenti la conseguenza non può che essere questa: i raggi solari provocano le macchie interagendo con la candeggina. Non temere, c’è un rimedio per cui devi acquisire una certa praticità.

Diciamo che in generale, le macchie sui vestiti non piacciono a nessuno, neanche quelle di inchiostri vari! Se ho la soluzione per eliminare le macchie d’inchiostro, figurati se non ho in serbo per te dei trucchi infallibili anche per quelle dovute alla candeggina.

Armati di buona pazienza, perché la soluzione arriva in men che non si dica!

La candeggina non va via? Ecco il rimedio perfetto!

Sapere i trucchi della nonna per la corretta manutenzione della casa, è senza dubbio un’arma vincente! Anche perché molte volte sono le soluzioni più semplici a dare soddisfazioni e a far uscire fuori dai guai anche i più pasticcioni. Gli imprevisti nella vita possono sempre accadere, per cui non bisogna mai farsi cogliere impreparati. Sbagliare si può, ma senza perseverare. In men che non si dica, si trova il modo per rimediare anche a dimenticanze e a problemi del genere.

Prendi un prodotto specifico, lo smacchiatore di una marca abbastanza utilizzata in modo da avere un risultato in parte garantito, e lascia agire per circa 5 minuti sulle parti macchiate. Dopo, prendi una pentola e riempila d’acqua e aggiungi un comunissimo detersivo per i vestiti, l’obiettivo è farla bollire.

Una volta raggiunta la temperatura, pensi di doverci buttare a pasta? Ovviamente, no! Prendi i vestiti su cui precedentemente hai messo lo smacchiatore, e lasciali a bollire per circa 15 minuti, a fiamma bassa e senza coperchio.

Mescola di tanto in tanto con un mestolo di legno, poi scola e una volta tiepidi sciacqua con acqua fredda e aceto di vino bianco. Infine, accendi la lavatrice e metti a lavare i vestiti trattati a 90° con un lavaggio normale, aggiungendo al comune detersivo e del perborato per eliminare il cloro che accumula la varichina.

Adesso, controlla: la macchia è sparita? Assolutamente sì, detto e fatto! Mi raccomando, la prossima volta fai tanto attenzione quando stendi i panni. Devi farlo in un posto caldo, ma lontano dalla luce del sole se li stai lavando con la candeggina.

Non commettere lo stesso errore, altrimenti altre macchie torneranno, e i vestiti diventeranno sempre più aridi e difficili da trattare.