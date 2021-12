Un posto al sole anticipazioni: colpo di scena per Franco e Angela

Prosegue l’appuntamento in prima visione con la soap Un posto al sole e l’appuntamento è confermato anche nella settimana del Natale

Stanno diventando particolarmente avvincenti le storie dei personaggi di “Un Posto al Sole”. Parliamo della celebre e ormai ventennale “soap” all’italiana, girata a Napoli e che tiene incollato un folto pubblico ogni sera davanti la tv. In onda su Rai 3 nel preserale (dalle 20.45 alle 21.20 circa), le vicende dei personaggi appassionano in particolar modo in questo periodo.

Anche nella Napoli di Palazzo Palladini si vive l’atmosfera natalizia, e il pubblico avrà la compagnia della soap anche la sera della vigilia. Quello che accadrà a partire da lunedì 27, invece, potrebbe cambiare le carte in tavola. Sono previsti numerosi colpi di scena: in particolare si parla di Angela e il suo “storico” marito Franco, che dovranno fare i conti con un imprevisto che arriva proprio durante le feste.

Un posto al sole, sgradita sorpresa per la coppia “storica”

Ma non va dimenticato che uno dei temi centrali è la situazione che riguarda Rossella e Riccardo. I due giovani hanno deciso ufficialmente di trasferirsi a Bolzano per lavoro, e anche Michele farà lo stesso, ma optando per Milano. A questo punto Silvia si ritrova senza la sua famiglia. Invece, Franco, Angela e Bianca sentiranno la loro armonia familiare in pericolo. E ancora si vivrà la sofferenza di Patrizio, che dopo la fine della relazione con Clara è disperato e vorrebbe riconquistarla.

E non va dimenticato il piccolo Jimmy: ne sentiremo parlare da lunedì, con Niko e Raffaele che saranno molto presi dalla tenerezza del bambino, che non vede l’ora di rivedere Cristina il prima possibile. Intanto, si parlerà anche di Roberto Ferri e del suo obiettivo d’amore. Riuscirà nel suo intento?