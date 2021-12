La verità è che non sempre è tutto oro ciò che luccica. Lo testimonia la Principessa Jessica Selassié che di corone se ne intende. La maggiore del trio delle sisters più amate della casa, è piena di sorprese. Una giovane donna pronta a mettersi in gioco, nonostante le tante difficoltà ed insicurezze. Riuscire a superare traumi del passato non è facile, soprattutto quando riaffiorano.

Riaffiorano come un fulmine a ciel sereno i fantasmi del passato di Jessica Selassié la sorella più grande, ma al tempo stesso così matura per la sua giovane età. Diciamo che non è così facile superare traumi complessi come quello che ha vissuto lei. Sempre pronta a fare coraggio a tutti, mostrando un vera e propria corazza indistruttibile, anche la maggiore delle Selassié nasconde dei drammi molto profondi e difficili da gestire, anche per una principessa. Forse, sono proprio le sfide della vita che rendono tutti gli esseri umani uguali. Ciò ci fa comprendere che non sono necessarie ricchezze e palazzi per essere felici.

Sempre pronta ad aiutare il prossimo con il sangue blu nelle vene, Jessica Selassié è stata in grado di mantenere lucidità e compostezza anche quando la piccola di casa, Lulù le stava facendo perdere le staffe. Tra una gioia e un dolore, la famiglia Selassié ha sempre cercato di sostenersi a vicenda. Aspetto abbastanza evidente dato il legame tra le sorelle durante il caso mediatico del padre.

Potrebbe sembrare scontato, ma in realtà non è così facile avere un rapporto cristallino e saldo come il loro, specialmente se si tratta di gente nobile. Anche i nobili però litigano, soprattutto nella casa del GF Vip più polemica di sempre!

Persino Jo squillo ha perso le staffe con l’ultima dichiarazione, la situazione è ballerina. I vipponi di Alfonso Signorini stanno vivendo una serie di alti e bassi, e pure quello della principessa è stato abbastanza evidente: perché il trauma è tornato e l’ha devastata ancora.

Jessica Selassié e il trauma incancellabile, tutta la verità

Proprio l’ultimo durissimo sfogo di Jessica Selassié aveva fatto pensare al peggio, ad un suo possibile abbandono. In molti, hanno creduto che la sua affermazione fosse stata fatta da una bambina capricciosa, perché nonostante la maturità si può cadere in degli stati di crisi, data l’alta tensione. In realtà, dietro quella prima toccante confessione c’è di più, un dolore che soltanto di recente ha deciso di raccontare a tutti.

Nero su bianco racconta il trauma che l’ha trasformata sia dentro che fuori facendole perdere ben 25 kg. Essere in salute è fondamentale per il benessere di ognuno, ma per rendere concreto questo bisogna in primis stare bene mentalmente: mens sana in corpore sano!

Tanto vecchio quanto vero questo detto, perché è stata la sua psiche la molla che l’ha trasformate esteriormente ed interiormente. Ciò ha segnato il suo passaggio all’età adulta.

Uscire indenni dall’adolescenza non è facile, specialmente quando si porta un nome dalla valenza storica così importante, e quando si vive in collegio lontano dalla famiglia.

Avere un’educazione impeccabile è necessario quando si nasce in una famiglia dal sangue blu, ma anche gli altri dovrebbero rispettare il prossimo allo stesso modo. Ad una giovanissima Jessica non è successo questo, ma un evento terribile.

Come tutte le adolescenti ha confessato di avere una cotta ad una sua presunta fedele amica. Questa non ci ha messo molto a voltarle le spalle confessando a tutti la verità, e cogliendo l’occasione ad una festa per prenderla in giro.

L’evento lo ha raccontato in piena diretta, tra lacrime e rabbia contro una delle piaghe sociali peggiori: il bullismo. Ne è stata vittima, ma ne è uscita vincitrice anche grazie all’aiuto delle sorelle e della mamma sempre pronte a stringersi in un abbraccio e farsi coraggio in ogni situazione.

L’amore può salvare da qualsiasi cosa. Ma è stata anche la sua buona volontà a farle decidere di dover perdere del peso per il proprio bene. Così, con un’alimentazione sana, tanta palestra e voglia di essere felice, Jessica ce l’ha fatta.