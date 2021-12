Clizia Incorvaia e la paura durante la gravidanza. Le struggenti parole

Clizia Incorvaia è una modella e influencer di origine siciliana. Tra i suoi momenti di successo, troviamo la partecipazione al Grande Fratello Vip 4.

Bellissima, dolce e leale, Clizia ha portato nella Casa più spiata d’Italia tanta allegria. Durante il reality, l’influencer ha fatto breccia nel cuore di Paolo Ciavarro, anche lui concorrente.

Nonostante all’inizio lei stesse sulle sue, un romantico bacio in piscina a sigillato il loro amore e da quel momento non si sono più lasciati.

Adesso Clizia è incinta per la seconda volta. Il primo figlio lo ha avuto con l’ex marito e leader de Le Vibrazioni Francesco Saracina, mentre adesso sta aspettando un bebè dall’ex gieffino.

Siamo quasi all’ottavo mese e la coppia non aspetta altro che il momento del parto, ma non tutto è andato per il verso giusto. La Incorvaia si trova in una situazione d’emergenza inaspettata e con parole struggenti racconta ai suoi followers cosa sta accadendo.

Scopriamolo insieme

Clizia Incorvaia positiva al Covid all’ottavo mese di gravidanza: le struggenti parole

Clizia Incorvaia è all’ottavo mese di gravidanza e ha molta paura. Pochi giorni fa, l’influencer ha scoperto che la sua primogenita Nina ha contratto il Coronavirus.

Ovviamente, Clizia è stata a contatto con sua figlia e adesso è isolata e a rischio.

A dare la notizia è proprio la ex gieffina che tramite un post su Instagram annuncia la cattiva notizia.

Pubblica una foto in bianco e nero con il suo fidanzato Paolo Ciavarro e confessa nella didascalia di essere anche lei positiva al Covid.

Il fatto che crea più paura è che l’influencer è all’ottavo mese di gravidanza e questo virus potrebbe creare delle problematiche al bimbo in pancia.

“Ragazzi, ho il Covid (non potrò fare la seconda dose di vaccino il 23 dicembre” rivela Clizia e continua: “E’ un momento duro, difficilissimo ma voglio pensare di essere fortunata poiché ho accanto un uomo speciale con due attributi così che si sta occupando di noi tutti (la cucciola sta ok)“.

La Incorvaia ha tanta paura, ma al suo fianco c’è il suo fedele compagno che si sta occupando di tutto.

“Accudendoci in tutto, curandoci, sostenendo questo momento di stress immenso poiché inevitabilmente il pensiero va al futuro nascituro ‘Bebè’ ” scrive Clizia sui social.

In conclusione, la 41enne fa una richiesta ai suoi amici e follower. “Una cortesia: chi mi scriverà qui o su WhatsApp vi chiedo di inviare solo messaggi motivazionali e non che prospettino ipotesi di scenari drammatici. Poiché sono molto fragile e il sistema immunitario va aiutato da un atteggiamento positivo” scrive Clizia.

E’ preoccupata non tanto per lei, ma per il bambino che sta per nascere e solo vedendo il bicchiere mezzo pieno potrà aiutare il suo piccolo.

Clizia Incorvaia ha molta paura per la sua gravidanza, ma cerca di rimanere tranquilla. Ha al suo fianco Paolo Ciavarro che è lì a sostenerla e coccolarla. La coppia sa che è un momento duro, ma solo stando insieme e aiutandosi tutto andrà per il verso giusto