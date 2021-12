“Mi rende felice come una bambina dopo 20 anni”: coppia vip si svela

By

Essere una coppia felice dopo ben 20 anni, è una cosa che al giorno d’oggi è più unica che rara! L’amore vero è indistruttibile nonostante tutte le avversità della vita. Le incomprensioni, i dubbi e i litigi fanno parte di qualsiasi relazione, ma è il sapere andare avanti insieme senza lasciarsi mai il vero trucco. Ecco che loro due insieme, dopo tanti anni, condividono un grande messaggio.

Non ci sono dubbi, la coppia di oggi è una delle più amate! Il loro legame è dato da un amore vero fatto di fiducia, rispetto e tanta comprensione, tutti aspetti che nelle relazioni sono più facili a dirsi che a farsi. Allora, sorge spontaneo chiedersi, come fanno? Il duo si lascia andare ad una dichiarazione profonda, perché è proprio nella semplicità delle cose che risiede la vera fonte di felicità. A distanza di anni sono più uniti che mai, nonostante il tempo e lo spazio li separino.

L’amore per la coppia in questione è vissuto con dedizione, riservatezza e tanti sacrifici. Riuscire a tenersi stretti stretti senza lasciarsi mai non è facile, specialmente quando si affronta un lavoro del genere. Essere personaggi famosi a volte complica le cose, perché i paparazzi, i fan e gli haters, sono sempre dietro l’angolo a spiare il proprio beniamino.

C’è anche chi è a pochi anni di matrimonio e non può contenere l’affetto. Infatti, non è passata inosservata la sorpresa per i due anni di matrimonio di due vip molto amati, del resto venire a conoscenza di come gli artisti internazionali si manifestino affetto, scalda il cuore.

Continuano le grandi dichiarazioni, quella della coppia di oggi sbalordisce, perché è spontanea, fatta con il cuore, e soprattutto inaspettata!

La coppia vip è più unita che mai!

Le novità continuano, perché se c’è chi da una parte grida al mondo intero quanto si ama, c’è chi dall’altra urla contro il cielo pesanti accuse di immaturità. Insomma, in amore ci si può aspettare di tutto, quello che è certo è che gli innamorati non possono fare a meno a volte di litigare, l’importante è poi fare la pace. Ecco la coppia vip di oggi come stupisce il pubblico a casa abituato a vederli sul piccolo e grande schermo, il motivo? Sono due artisti, o meglio dei veri e propri professionisti!

Si tratta della mitica e iconica Elena Sofia Ricci e del talentuoso Stefano Mainetti! Attrice rinomata sia in territorio italiano che estero, è sempre molto impegnata a causa del suo lavoro, a volte spostandosi di città in città.

Lui però non è da meno, dato che è un direttore d’orchestra e compositore molto ambito, il quale nonostante gli impegni trova sempre il tempo di andare dalla moglie. E’ l’ultimo evento che li accomuna che ci fa pensare che l’amore è fatto di piccoli gesti, i quali possono rendere davvero felici, così tanto da far scoppiare il cuore.

Testimoniano ciò le parole di Elena Sofia Ricci pubblicate nel suo profilo ufficiale di Instagram:

“… quando tuo marito dopo un mese che non ti vede, viene a trovarti in tournée.. e tu dopo 20 anni, sei ancora felice come una bambina… che dono grande! Grata alla vita”.

Le dolci parole sono una grande dimostrazione d’affetto, ma soprattutto è il gesto compiuto da entrambi, i quali vorrebbero stare vicini senza allontanarsi mai. Sono molto riservati di solito, ma questa volta hanno deciso di condividere mediante i social media, tutto l’amore che provano.