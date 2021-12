GF Vip daytime 22/12/21, il gieffino come Alex Belli: il cast lo smaschera

Al GF Vip il concorrente sta provando ad imitare Alex Belli? Il cast lo ha subito smascherato, ma le cose stanno davvero così?

Il daytime del GF Vip è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani, non lasciandolo da solo nemmeno durante questo periodo natalizio tenendolo così sempre aggiornato sulle dinamiche che riguardano gli amati concorrenti di Alfonso Signorini.

Oggi si parte con il botto grazie ad Alessandro Basciano che non ha nascosto di essere molto incline a vuol conquistare le ragazze presenti all’interno della casa più spiata d’Italia. In particolar modo si è detto attratto sia da Sophie Codegoni che da Soleil Sorge, però ha deciso di mettere un freno alla conoscenza con la prima perchè aveva già una frequentazione in corso con Gianmaria Antinolfi e per questo non vuole mettersi in mezzo. Anche se molti hanno notato che nemmeno l’ex tronista è rimasta indifferente ai muscoli del nuovo arrivato.

Soleil trova questa inclinazione di Sophie poco rispettosa, considerato tutto quello che Gianmaria ha fatto per lui. Per questo motivo, nonostante Sophie abbia dichiarato di non avere persone per la testa, ha scelto di troncare il tutto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Altro che pace, alta tensione al GF Vip: “Mi sta rompendo i cog*ioni”

Biagio D’Anelli come Alex Belli? Il dubbio al GF Vip

I nuovi ingressi stanno facendo perdere la testa alle vippone nostrane. Non solo Alessandro Basciano, ma anche Biagio D’Anelli che fin dal primo momento che ha messo piede nella casa del Grande Fratello Vip ha mostrato un certo interesse per Miriana Trevisan e quest’ultima ha ammesso di non essergli indifferente, anzi. Dice di essere attratta da lui sia dal punto di vista fisico che mentale.

Le altre donne della casa però hanno messo in guardia l’ex ragazza di Non è la Rai, facendole notare che lui è un ragazzo molto sveglio e che al di fuori del programma ha una donna che lo aspetta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Jessica Selassié e il dramma raccontato in diretta: struggente confessione al GF Vip

“Lui dopo tre giorni si è lasciato andare a baci e bacini” ha confidato Manila Nazzaro, che sospetta che tutto questo fosse premeditato da lui per avere un maggiore spazio all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Ripercorrendo un po’ quello che è stato il percorso di Alex Belli. Lo stesso pensiero è condiviso da Sophie Codegoni che ritiene che le sue attenzioni non siano del tutto spontanee. In quanto secondo lui è entrato dritto puntando a lei e non è qualcosa nato giorno per giorno.

Ma tornando all’ex Miss Italia, lei ha avuto qualche incomprensione con Federica Calemme. Quest’ultima ha lasciato il suo posto in camera da letto a Nathalie Caldonazzo perché è molto amica della Nazzaro e voleva farle stare insieme. Per Manila non ci sono tutte queste buone intenzioni, ma vorrebbe allontanarsi da lei soltanto perché le avrebbe fatto notare alcune cose che secondo lei non vanno.