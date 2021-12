Uomini e Donne puntata 22/12/21, la svolta che Maria aspettava: ora cambia tutto

A Uomini e Donne è finalmente arrivata la svolta che Maria De Filippi aspettava da tempo. Ora tutto potrebbe cambiare.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani e al centro dello studio non potrebbe non esserci Gemma Galgani. Questa volta la sua vita sentimentale non ha nulla a che fare con l’argomento che l’ha resa protagonista, ma piuttosto riguarda il suo rapporto con Tina Cipollari.

Le due si sfidano in una gara di ballo ed iniziano a darsene di santa ragione a livello artistico, sfidandosi fino all’ultimo passo di danza. Maria comunica al pubblico in studio che dovranno seguire il tutto con attenzione perché a giudicare la gara ci saranno loro! Il pubblico è entusiasta ed ovviamente da la propria preferenza, quasi schiacciante, all’irriverente opinionista che straccia la sua rivale.

Gemma non è molto delusa in quanto si aspettava un risultato del genere, ma lei si è divertita ed è questo quello che conta di più in tutto questo. Al centro dello studio resta ancora per i protagonisti del Trono Over e questa volta a scendere è Biagio.

Maria De Filippi: il suo desiderio si avvera a Uomini e Donne? La dichiarazione cambia tutto

Biagio ha scelto di chiudere la conoscenza con Luana, affermando di non avvertirla molto interessata e per questo motivo ha preferito concentrare le sue attenzioni su qualcun’altra. La dama però racconta la sua versione della storia, che è leggermente differente.

La signora gli aveva confidato di essere al top della forma e per questo motivo gli aveva chiesto di raggiungerla in albergo, dove avrebbero cenato. Lui però declina l’invito e si concentra su un’altra. Luana è molto delusa e si scaglia contro il cavaliere, raccogliendo i consensi degli opinionisti in studio che affermano di essere convinti che anche questa volta Biagio abbia soltanto perso tempo perché non sarebbe mai stato interessato alla dama.

Si passa al Trono Classico, Matteo Ranieri ha avuto modo di conoscere meglio due delle sue corteggiatrici. Con una però ha scelto di chiudere. Anche se a malincuore, visto che glielo confida con gli occhi lucidi. Nonostante lei sia una bravissima ragazza e lui provi una forte stima nei suoi confronti, non è scattato quel qualcosa che lo spinga a proseguire la conoscenza. Lei ringrazia ed insieme ballano un’ultima volta.

La puntata si conclude con Alessandro e Pinuccia. Lui annuncia per la prima volta che la loro amicizia si sta trasformando in qualcosa in più e la definisce un’amicizia più profonda. Tant’è che Maria sospetta che questa sia la volta buona che il cavaliere possa innamorarsi della sua dama.